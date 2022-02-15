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Головні новини понеділка і ночі: бойовики РФ в Україні, виїзд нардепів

"Українська правда"Вівторок, 15 лютого 2022, 07:00
Головні новини понеділка і ночі: бойовики РФ в Україні, виїзд нардепів
ФОТО: GETTY IMAGES

В Україну їдуть російські бойовики зі спецслужб Росії; за межами України перебувають два десятки нардепів – актуальні новини 14 лютого.

Про нардепів

Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні не було 23 народних депутатів з різних партій.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до нардепів, які виїхали з України, щоб ті протягом 24 годин повернулися у цей вирішальний для країни момент. Також глава держави повідомив, що його сім'я у Києві.

Про російських бойовиків

Бойовики з різних російських приватних військових компаній потайки прибувають до України. За даними розвідок НАТО, вони мають контакти з керівництвом розвідувальних відомств Росії, передусім із ФСБ та ГРУ Міноборони Росії.

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Росія може готувати провокації з цими бойовиками, аби створити привід для початку широкомасштабного вторгнення. Вони можуть мати завдання посіяти сум’яття серед населення або готувати вбивства конкретних людей із застосуванням особливого виду зброї.

Про інші важливі новини

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За даними ЗМІ, депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з вересня контролює більшість членів бюджетного комітету Верховної Ради.

За добу 14 лютого на Донбасі двоє українських військових дістали поранення.

На Прикарпатті проводиться поліцейська спецоперація для розшуку підозрюваного у вбивстві чоловіка: місцеві ЗМІ повідомляють, що вбитий - Ігор Дутка, кримінальний авторитет на прізвисько "Сухий".

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що, згідно з даними американської розвідки, Кремль ще не ухвалив остаточне рішення починати широкомасштабний наступ в Україні.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини. Дипломат уточнив, що, "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

Пізніше Пристайко пояснив свої слова: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз - ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".В МЗС України заявили, що ці слова вирвані із контексту, але додали, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

На розгляд Держдуми у вівторок 15 лютого винесуть два проєкти постанови про визнання незалежності від України окупованих районів ОРДЛО. Їх підготували Комуністична партія та "Єдина Росія".

Нацполіцію перевели на посилений варіант несення служби з 14 до 19 лютого, щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян.

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