Головні новини понеділка і ночі: бойовики РФ в Україні, виїзд нардепів

В Україну їдуть російські бойовики зі спецслужб Росії; за межами України перебувають два десятки нардепів – актуальні новини 14 лютого.

Про нардепів

Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні не було 23 народних депутатів з різних партій.

Президент Володимир Зеленський звернувся до нардепів, які виїхали з України, щоб ті протягом 24 годин повернулися у цей вирішальний для країни момент. Також глава держави повідомив, що його сім'я у Києві.

Про російських бойовиків

Бойовики з різних російських приватних військових компаній потайки прибувають до України. За даними розвідок НАТО, вони мають контакти з керівництвом розвідувальних відомств Росії, передусім із ФСБ та ГРУ Міноборони Росії.

Росія може готувати провокації з цими бойовиками, аби створити привід для початку широкомасштабного вторгнення. Вони можуть мати завдання посіяти сум’яття серед населення або готувати вбивства конкретних людей із застосуванням особливого виду зброї.

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