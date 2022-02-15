Главные новости понедельника и ночи: боевики РФ в Украине, выезд нардепов

В Украину едут российские боевики из спецслужб России; за пределами Украины находятся два десятка нардепов – актуальные новости 14 февраля.

О нардепах

По состоянию на 12 часов дня 14 февраля в Украине не было 23 народных депутата из разных партий.

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Президент Владимир Зеленский обратился к нардепам, которые выехали из Украины, чтобы те в течение 24 часов вернулись в этот решающий для страны момент. Глава государства также сообщил, что его семья в Киеве.

О российских боевиках

Боевики из разных российских частных военных компаний тайком прибывают в Украину. По данным разведок НАТО, у них контакты с руководством разведывательных ведомств России, прежде всего из ФСБ и ГРУ Минобороны России.

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Россия может готовить провокации с этими боевиками, чтобы создать повод для начала широкомасштабного вторжения. У них может быть задача посеять сумятицу среди населения или готовить убийства конкретных людей с применением особого оружия.

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