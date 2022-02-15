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Главные новости понедельника и ночи: боевики РФ в Украине, выезд нардепов

"Украинская правда"Вторник, 15 февраля 2022, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

В Украину едут российские боевики из спецслужб России; за пределами Украины находятся два десятка нардепов – актуальные новости 14 февраля.

О нардепах

По состоянию на 12 часов дня 14 февраля в Украине не было 23 народных депутата из разных партий.

Президент Владимир Зеленский обратился к нардепам, которые выехали из Украины, чтобы те в течение 24 часов вернулись в этот решающий для страны момент. Глава государства также сообщил, что его семья в Киеве.

О российских боевиках

Боевики из разных российских частных военных компаний тайком прибывают в Украину. По данным разведок НАТО, у них контакты с руководством разведывательных ведомств России, прежде всего из ФСБ и ГРУ Минобороны России.

Россия может готовить провокации с этими боевиками, чтобы создать повод для начала широкомасштабного вторжения. У них может быть задача посеять сумятицу среди населения или готовить убийства конкретных людей с применением особого оружия.

О других важных новостях

Канада предоставит Украине кредит - 393 млн долларов США - и летальное оружие.

Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Беларусь на фоне наращивания российских войск.

По данным СМИ, депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с сентября контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады.

За сутки 14 февраля на Донбассе два украинских военных получили ранения.

На Прикарпатье проводится полицейская спецоперация по розыску подозреваемого в убийстве мужчины: местные СМИ сообщают, что убитый - Игорь Дутка, криминальный авторитет по кличке "Сухой".

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что, согласно данным американской разведки, Кремль еще не принял окончательное решение начинать широкомасштабное наступление в Украине.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства. Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг. Позже Пристайко объяснил свои слова: "Во избежание войны прямо сейчас мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и тому подобное. Относительно НАТО сейчас – мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас". В МИДе Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

На рассмотрение Госдумы во вторник 15 февраля будет вынесено два проекта постановления о признании независимости от Украины оккупированных районов ОРДЛО. Их подготовили Коммунистическая партия и "Единая Россия".

Нацполицию перевели на усиленный вариант несения службы с 14 по 19 февраля, чтобы оперативнее реагировать на любые угрозы безопасности граждан.



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