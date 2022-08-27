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Військові РФ відмовляються повертатись з Казахстану, щоб не відправили на війну – ГУР

Роман ПетренкоСубота, 27 серпня 2022, 15:04
Військові РФ відмовляються повертатись з Казахстану, щоб не відправили на війну – ГУР
російські окупанти в казахстані, фото: міноборони рф

Військові РФ, які дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатись, щоб не брати участь у війні проти України.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: Військовий контингент РФ, розміщений в Казахстані, відмовляється повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у війні з Україною.

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За даними ГУР, насправді вони не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту, а командування РФ не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади.

Розвідка зазначає, що в Казахстані майже тисяча росіян з повним озброєнням та технікою – вони охороняють аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо.

ГУРу відомо, що РФ практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.

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Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Передісторія: 

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану станом на 7 січня заявила, що майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". Він анонсував, що виведення військ почнеться 13 січня і триватиме "трохи понад 10 днів".
  • 19 січня Росія заявила про завершення виводу своїх "миротворчих" військ із країни, а Токаєв скасував надзвичайний стан у країні.

Теми: РосіяКазахстанвійна
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