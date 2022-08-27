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Военные РФ отказываются возвращаться из Казахстана, чтобы не отправили на войну – ГУР

Роман ПетренкоСуббота, 27 августа 2022, 15:04
российские оккупанты в казахстане, фото: минобороны рф

Военные РФ, дислоцирующиеся в Казахстане, отказываются возвращаться, чтобы не участвовать в войне против Украины.

Источник: Главное управление разведки

Детали: Военный контингент РФ, размещенный в Казахстане, отказывается возвращаться в места постоянной дислокации. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, в полном составе задействованного в войне с Украиной.

По данным ГУР, на самом деле они не хотят пополнить состав оккупационного контингента, а командование РФ не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, введенные туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти.

Разведка отмечает, что в Казахстане около тысячи россиян с полным вооружением и техникой – они охраняют аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и т.д.

ГУРу известно, что РФ практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.

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Предыстория: 

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
  • 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". Он анонсировал, что вывод войск начнется 13 января и продлится "не более 10 дней".
  • 19 января Россия заявила о завершении вывода своих "миротворческих" войск из Казахстана, а Токаев упразднил чрезвычайное положение в стране.

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Темы: РосcияКазахстанвойна
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