Военные РФ отказываются возвращаться из Казахстана, чтобы не отправили на войну – ГУР
Военные РФ, дислоцирующиеся в Казахстане, отказываются возвращаться, чтобы не участвовать в войне против Украины.
Источник: Главное управление разведки
Детали: Военный контингент РФ, размещенный в Казахстане, отказывается возвращаться в места постоянной дислокации. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, в полном составе задействованного в войне с Украиной.
По данным ГУР, на самом деле они не хотят пополнить состав оккупационного контингента, а командование РФ не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, введенные туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти.
Разведка отмечает, что в Казахстане около тысячи россиян с полным вооружением и техникой – они охраняют аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и т.д.
ГУРу известно, что РФ практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.
Читайте также: Революция или российская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ждать
Пока не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан
Зачем Кремль устанавливает контроль над Казахстаном
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
- 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". Он анонсировал, что вывод войск начнется 13 января и продлится "не более 10 дней".
- 19 января Россия заявила о завершении вывода своих "миротворческих" войск из Казахстана, а Токаев упразднил чрезвычайное положение в стране.