Военные РФ отказываются возвращаться из Казахстана, чтобы не отправили на войну – ГУР

Военные РФ, дислоцирующиеся в Казахстане, отказываются возвращаться, чтобы не участвовать в войне против Украины.

Источник: Главное управление разведки

Детали: Военный контингент РФ, размещенный в Казахстане, отказывается возвращаться в места постоянной дислокации. Формальная причина отказа – отсутствие специального воздушного транспорта, в полном составе задействованного в войне с Украиной.

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По данным ГУР, на самом деле они не хотят пополнить состав оккупационного контингента, а командование РФ не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, введенные туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти.

Разведка отмечает, что в Казахстане около тысячи россиян с полным вооружением и техникой – они охраняют аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и т.д.

ГУРу известно, что РФ практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территорий Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.

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