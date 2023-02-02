Головний прокурор Києва зустрів Новий рік за кордоном: каже, сімейні обставини - "Схеми"

Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер новорічну 10-денну відпустку провів за кордоном, він твердить, що у зв’язку з "сімейними обставинами".

Джерело: розслідування програми "Схеми", проєкту Радіо Свобода

Дослівно: "Керівник Київської міської прокуратури 42-річний Олег Кіпер на новорічно-різдвяні свята їздив у відпустку за кордон – де загалом провів 10 днів. Він виїхав з України 29 грудня 2022-го року через кордон з Польщею та повернувся 8 січня 2023-го".

Деталі: Журналістам Кіпер підтвердив, що їздив за кордон, але відмовився назвати країну, де перебував. Він додав, що його поїздка була пов'язана з "сімейними обставинами".

"У кінці грудня 2022 року у зв’язку з виниклими сімейними обставинами та необхідністю виїзду за кордон мною було подано заяву щодо надання мені відпустки з можливістю виїзду за кордон. Всі документи щодо права виїзду за кордон були надані компетентним органам для розгляду та після їх вивчення та з’ясування підстав, ними було надано відповідний дозвіл", - прокоментував Кіпер "Схемам".

Кіпер також розповів журналістам, що під час війни двічі виїжджав за кордон. Зокрема, їздив до столиці Австрії Відня у серпні 2022, як твердить, для лікування.

Крім того, журналісти твердять, що російський паспорт дружини Кіпера Ірини досі не анульовано. "Дійсність документа станом на момент публікації журналісти перевірили за допомогою офіційного сервісу МВС Росії. Цей паспорт серед недійсних не значиться", - зазначають у "Схемах".

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На питання журналістів пояснити ситуацію з паспортом, Кіпер відповів, що "цими питаннями займалась міграційна служба України".

Варто знати: Олега Кіпера було люстровано, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади Віктором Януковичем – не встановлена.

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