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NYT: "Вагнер" буде трансформовано, а від його заколоту прогалин на фронті не виникло

Олена РощінаПонеділок, 26 червня 2023, 12:31
NYT: Вагнер буде трансформовано, а від його заколоту прогалин на фронті не виникло
Євген Пригожин у Ростові-на-Дону, скриншот

Американські чиновники та аналітики вважають, що короткий марш "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним на Москву не відкрив "прогалин в обороні" РФ і не допоміг Україні на фронті.

Джерело: американське видання "The New York Times"

Дослівно NYT: "Україна, безумовно, намагатиметься скористатися хаосом, спричиненим Пригожиним, але, на думку американських чиновників і незалежних аналітиків, не було жодних негайних прогалин в обороні, які можна було б використати.

І марш Пригожина, принаймні за попереднім аналізом, не змусив жодні російські підрозділи в п'ятницю чи суботу залишити свої позиції на півдні чи сході України, щоб стати на захист Москви, заявили американські офіційні особи. 

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Поки розгорталася ця драма, війна не припинялася: російські війська випустили понад 50 ракет по Україні до світанку в суботу".

Деталі: "The New York Times" зазначає, що "заколот" закінчився так само швидко, як почався: наступного дня вже було оголошено, що Пригожин припинить свій похід на Москву і погодиться на "вигнання до Білорусі".

Кремль оголосив, що бойовикам "Вагнера", які не брали участі у заколоті, буде дозволено підписати контракти з Міністерством оборони, а ті, хто приєднався до конвою, не будуть переслідуватися. 

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"Ця заява свідчила про те, що "Вагнера" в його нинішньому вигляді більше не буде", – констатує видання.

NYT додає, що залишається відкритим питанням, скільки солдатів "Вагнера" будуть готові воювати під егідою Міністерства оборони РФ.

Старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі прокоментував: "Попередні відносини між "Вагнером" і російським урядом, швидше за все, закінчилися. Навіть якби цього не сталося, неясно, чи відігравав би "Вагнер" таку ж роль у цій війні, як у битві за Бахмут".

Видання зазначає, що захоплення Бахмута було однією з найбільших перемог Москви на полі бою цього року, але "непростий альянс із російськими військовими" швидко розпався одразу після взяття міста під контроль загарбників.

Зазначається також, що "Вагнер" був важливим інструментом російської зовнішньої політики, особливо в Малі, Центральноафриканській Республіці, Сирії та інших країнах. 

"Хоча група, швидше за все, буде трансформована під контроль Міністерства оборони, немає впевненості, що Кремль дозволить їй зникнути як ефективній бойовій силі. Крім того, у Пригожина, можливо, є ще якийсь наступний хід", – додає NYT.

Цьому передувало: Інститут вивчення війни (ISW) припускав, що збройний напад ПВК "Вагнер" на російське військове керівництво Росії у Ростові-на-Дону матиме значний вплив на війну, а CNN припускало, що заколот Пригожина сприятиме контрнаступу України і може змінити хід війни на її користь.

Передісторія:

Теми: ВагнерПригожинвійнаУкраїна
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