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NYT: "Вагнер" будет трансформирован, а от его мятежа пробелов на фронте не возникло

Елена РощинаПонедельник, 26 июня 2023, 12:31
NYT: Вагнер будет трансформирован, а от его мятежа пробелов на фронте не возникло
Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону, скринш

Американские чиновники и аналитики считают, что короткий марш "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным на Москву не открыл "пробелов в обороне" РФ и не помог Украине на фронте.

Источник: американское издание "The New York Times"

Дословно NYT: "Украина, безусловно, будет пытаться воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но, по мнению американских чиновников и независимых аналитиков, не было никаких немедленных пробелов в обороне, которые можно было бы использовать.

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И марш Пригожина, по крайней мере по предварительному анализу, не заставил никакие российские подразделения в пятницу или субботу оставить свои позиции на юге или востоке Украины, чтобы стать на защиту Москвы, заявили американские официальные лица. 

Пока разворачивалась эта драма, война не прекращалась: российские войска выпустили более 50 ракет по Украине до рассвета в субботу".

Детали: "The New York Times" отмечает, что "мятеж" закончился так же быстро, как начался: на следующий день уже было объявлено, что Пригожин прекратит свой поход на Москву и согласится на "изгнание в Беларусь".

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Кремль объявил, что боевикам "Вагнера", которые не участвовали в мятеже, будет разрешено подписать контракты с Министерством обороны, а те, кто присоединился к конвою, не будут преследоваться. 

"Это заявление свидетельствовало о том, что "Вагнера" в его нынешнем виде больше не будет", – констатирует издание.

NYT добавляет, что остается открытым вопросом, сколько солдат "Вагнера" будут готовы воевать под эгидой Министерства обороны РФ.

Старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли прокомментировал: "Предыдущие отношения между "Вагнером" и российским правительством, скорее всего, закончились. Даже если бы этого не произошло, неясно, играл ли бы "Вагнер" такую же роль в этой войне, как в битве за Бахмут".

Издание отмечает, что захват Бахмута был одной из крупнейших побед Москвы на поле боя этого года, но "непростой альянс с российскими военными" быстро распался сразу после взятия города под контроль захватчиков.

Отмечается также, что "Вагнер" был важным инструментом российской внешней политики, особенно в Мали, Центральноафриканской Республике, Сирии и других странах. 

"Хотя группа, скорее всего, будет трансформирована под контроль Министерства обороны, нет уверенности, что Кремль позволит ей исчезнуть как эффективной боевой силе. Кроме того, у Пригожина, возможно, есть еще какой-то следующий ход", – добавляет NYT.

Этому предшествовало: Институт изучения войны (ISW) предполагал, что вооруженное нападение ЧВК "Вагнер" на российское военное руководство России в Ростове-на-Дону будет иметь значительное влияние на войну, а CNN предполагало, что мятеж Пригожина будет способствовать контрнаступлению Украины и может изменить ход войны в ее пользу.

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Темы: ВагнерПригожинвойнаУкраина
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