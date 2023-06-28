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Резніков радить не покладатися на бунти в Росії, хоча заколот Пригожина – як снігова куля

Олена РощінаСереда, 28 червня 2023, 11:25
Резніков радить не покладатися на бунти в Росії, хоча заколот Пригожина – як снігова куля
Олексій Резніков, фото Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що заколот ПВК "Вагнер" оголив фундаментальну слабкість режиму Володимира Путіна, але українцям не варто покладатися на подальші "заколоти і бунти" в Росії.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв'ю "Financial Times"

Деталі: Резніков стверджує, що повстання воєнізованого угруповання "Вагнер" у минулі вихідні показало слабкість режиму Путіна, хоча найманці Євгена Пригожина й не дійшли до Москви.

"Це як снігова куля: чим більшим він стає, тим швидше котиться", – сказав міністр, маючи на увазі саморуйнівні риси режиму.

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Водночас, Резніков застеріг Україну від того, щоб покладатися на подальші "заколоти і бунти" в Росії для досягнення успіху на полі бою.

За його словами, безпосередніх ознак падіння морального духу в російських підрозділах немає. 

"Коли стане гаряче, ми побачимо, наскільки вони стійкі", – сказав він, маючи на увазі майбутні контрнаступальні операції.

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"Ми повинні довіряти нашим силам безпеки і оборони, а також нашим партнерам, які надають зброю", – додав Резніков, наголосивши, що ці фактори є більш "передбачуваними", ніж ситуація в Росії.

Хоча повстання на чолі з Пригожиним ще не змінило розклад сил на полі бою, Резніков сказав, що воно стало "яскравою ілюстрацією" вразливості Росії.

Пряма мова: "Це допомагає Заходу усвідомити, що вони інвестують в Україну не дарма, що перемога України абсолютно реальна і вже незабаром".

Деталі: Резніков висловив сподівання, що хаос у Росії спонукатиме західні столиці до подальшого збільшення поставок зброї, щоб допомогти Києву на шляху до перемоги.

Цьому передувало: Американські чиновники та аналітики констатували, що короткий марш "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним на Москву не відкрив "прогалин в обороні" РФ і не допоміг Україні на фронті.

Передісторія:

Теми: РезніковПригожинВагнерРосія
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