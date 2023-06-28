Резніков радить не покладатися на бунти в Росії, хоча заколот Пригожина – як снігова куля

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що заколот ПВК "Вагнер" оголив фундаментальну слабкість режиму Володимира Путіна, але українцям не варто покладатися на подальші "заколоти і бунти" в Росії.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв'ю "Financial Times"

Деталі: Резніков стверджує, що повстання воєнізованого угруповання "Вагнер" у минулі вихідні показало слабкість режиму Путіна, хоча найманці Євгена Пригожина й не дійшли до Москви.

"Це як снігова куля: чим більшим він стає, тим швидше котиться", – сказав міністр, маючи на увазі саморуйнівні риси режиму.

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Водночас, Резніков застеріг Україну від того, щоб покладатися на подальші "заколоти і бунти" в Росії для досягнення успіху на полі бою.

За його словами, безпосередніх ознак падіння морального духу в російських підрозділах немає.

"Коли стане гаряче, ми побачимо, наскільки вони стійкі", – сказав він, маючи на увазі майбутні контрнаступальні операції.

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"Ми повинні довіряти нашим силам безпеки і оборони, а також нашим партнерам, які надають зброю", – додав Резніков, наголосивши, що ці фактори є більш "передбачуваними", ніж ситуація в Росії.

Хоча повстання на чолі з Пригожиним ще не змінило розклад сил на полі бою, Резніков сказав, що воно стало "яскравою ілюстрацією" вразливості Росії.

Пряма мова: "Це допомагає Заходу усвідомити, що вони інвестують в Україну не дарма, що перемога України абсолютно реальна і вже незабаром".

Деталі: Резніков висловив сподівання, що хаос у Росії спонукатиме західні столиці до подальшого збільшення поставок зброї, щоб допомогти Києву на шляху до перемоги.

Цьому передувало: Американські чиновники та аналітики констатували, що короткий марш "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним на Москву не відкрив "прогалин в обороні" РФ і не допоміг Україні на фронті.

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