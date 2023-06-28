Резніков радить не покладатися на бунти в Росії, хоча заколот Пригожина – як снігова куля
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що заколот ПВК "Вагнер" оголив фундаментальну слабкість режиму Володимира Путіна, але українцям не варто покладатися на подальші "заколоти і бунти" в Росії.
Джерело: Олексій Резніков в інтерв'ю "Financial Times"
Деталі: Резніков стверджує, що повстання воєнізованого угруповання "Вагнер" у минулі вихідні показало слабкість режиму Путіна, хоча найманці Євгена Пригожина й не дійшли до Москви.
"Це як снігова куля: чим більшим він стає, тим швидше котиться", – сказав міністр, маючи на увазі саморуйнівні риси режиму.
Водночас, Резніков застеріг Україну від того, щоб покладатися на подальші "заколоти і бунти" в Росії для досягнення успіху на полі бою.
За його словами, безпосередніх ознак падіння морального духу в російських підрозділах немає.
"Коли стане гаряче, ми побачимо, наскільки вони стійкі", – сказав він, маючи на увазі майбутні контрнаступальні операції.
"Ми повинні довіряти нашим силам безпеки і оборони, а також нашим партнерам, які надають зброю", – додав Резніков, наголосивши, що ці фактори є більш "передбачуваними", ніж ситуація в Росії.
Хоча повстання на чолі з Пригожиним ще не змінило розклад сил на полі бою, Резніков сказав, що воно стало "яскравою ілюстрацією" вразливості Росії.
Пряма мова: "Це допомагає Заходу усвідомити, що вони інвестують в Україну не дарма, що перемога України абсолютно реальна і вже незабаром".
Деталі: Резніков висловив сподівання, що хаос у Росії спонукатиме західні столиці до подальшого збільшення поставок зброї, щоб допомогти Києву на шляху до перемоги.
Цьому передувало: Американські чиновники та аналітики констатували, що короткий марш "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним на Москву не відкрив "прогалин в обороні" РФ і не допоміг Україні на фронті.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони. "Вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії РФ, через що загинули від 13 до 20 осіб.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 26 червня Пригожин заявив, що метою його маршу на Москву було захистити групу "Вагнер" від знищення, адже до 1 липня найманці мали б підписати контракт із Міноборони РФ, а вони не хотіли. Він також заявив, що зупинився, щоб "не проливати російську кров", коли Лукашенко запропонував йому знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у "законній юрисдикції".