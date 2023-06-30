Залужний про заколот "вагнерівців": Ми не відчули, що оборона окупантів ослабла

Невдалий похід "вагнерівців" на Москву не позначився на контрнаступі чи бойових діях на фронті − українські сили не відчули, що оборона окупантів ослабла.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post

Деталі: Видання пише − якщо хтось думає, що український контрнаступ отримав хороший поштовх минулими вихідними, коли ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повів загін найманців на штурм у напрямку Москви, то Залужний не впевнений у цьому.

Реклама:

За його словами, "вагнерівці" вже й так відійшли від лінії фронту після того, як захопили Бахмут, тож, коли стався той заколот, на полі бою помітних змін не відбулося.

Пряма мова Залужного: "Ми не відчули, що їхня (російських окупантів − ред.) оборона десь ослабла абощо".

Деталі: WP нагадує, що бойовики "Вагнера", які не захочуть залишатися в Росії або підписувати контракти з Міноборони РФ, матимуть можливість приєднатися до Пригожина в Білорусі. У такому випадку Залужному, можливо, доведеться розглянути нову, додаткову загрозу для північного кордону України.

ВІДЕО ДНЯ

"У мене багато побоювань. І Вагнер серед них. І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом.... Наше завдання − підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми будемо намагатися мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", − підсумував Залужний.

Передісторія: