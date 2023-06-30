Залужний про заколот "вагнерівців": Ми не відчули, що оборона окупантів ослабла
Невдалий похід "вагнерівців" на Москву не позначився на контрнаступі чи бойових діях на фронті − українські сили не відчули, що оборона окупантів ослабла.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post
Деталі: Видання пише − якщо хтось думає, що український контрнаступ отримав хороший поштовх минулими вихідними, коли ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повів загін найманців на штурм у напрямку Москви, то Залужний не впевнений у цьому.
За його словами, "вагнерівці" вже й так відійшли від лінії фронту після того, як захопили Бахмут, тож, коли стався той заколот, на полі бою помітних змін не відбулося.
Пряма мова Залужного: "Ми не відчули, що їхня (російських окупантів − ред.) оборона десь ослабла абощо".
Деталі: WP нагадує, що бойовики "Вагнера", які не захочуть залишатися в Росії або підписувати контракти з Міноборони РФ, матимуть можливість приєднатися до Пригожина в Білорусі. У такому випадку Залужному, можливо, доведеться розглянути нову, додаткову загрозу для північного кордону України.
"У мене багато побоювань. І Вагнер серед них. І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом.... Наше завдання − підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми будемо намагатися мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", − підсумував Залужний.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".
- За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту "вагнерівців" загинуло від 13 до 20 осіб.
- Армія Росії також зазнала втрат у техніці: за даними "Важных историй", це три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби, один транспортний Мі-8, і два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М, а також літак-командний пункт Іл-22М і два броньовика КамАЗ і "Тигр". ПВК "Вагнер" втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".
- Разом з тим, як повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ.
- Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту, але якихось гучних заяв з цього приводу не робив. Російський диктатор зібрав нараду за участю керівників силових відомств, але на ній він лише подякував їм за нібито "придушення" заколоту найманців "ПВК Вагнер". Путін також подякував і самим "вагнерівцям" − нібито за те, що "не пішли на братовбивче кровопролиття".