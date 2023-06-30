Залужный о мятеже "вагнеровцев": Мы не почувствовали, что оборона оккупантов ослабла
Неудачный поход "вагнеровцев" на Москву не сказался на контрнаступлении или боевых действиях на фронте − украинские силы не почувствовали, что оборона оккупантов ослабла.
Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post
Детали: Издание пишет − если кто-то думает, что украинское контрнаступление получило хороший толчок в минувшие выходные, когда главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин повел отряд наемников на штурм в направлении Москвы, то Залужный не уверен в этом.
По его словам, "вагнеровцы" уже и так отошли от линии фронта после того, как захватили Бахмут, поэтому, когда произошел тот мятеж, на поле боя заметных изменений не произошло.
Прямая речь Залужного: "Мы не почувствовали, что их (российских оккупантов − ред.) оборона где-то ослабла или что-то еще".
Детали: WP напоминает, что боевики "Вагнера", которые не захотят оставаться в России или подписывать контракты с Минобороны РФ, будут иметь возможность присоединиться к Пригожину в Беларуси. В таком случае Залужному, возможно, придется рассмотреть новую, дополнительную угрозу для северной границы Украины.
"У меня много опасений. И Вагнер среди них. И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова пойдет кругом.... Наша задача − подготовиться к худшим и наиболее возможным сценариям. И мы будем стараться минимизировать возможные последствия того, что может быть", − подытожил Залужный.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".
- По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.
- Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".
- Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.
- Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа, но каких-то громких заявлений по этому поводу не делал. Российский диктатор собрал совещание с участием руководителей силовых ведомств, но на нем он только поблагодарил их за якобы "подавление" мятежа наемников ЧВК "Вагнер". Путин также поблагодарил и самих "вагнеровцев" − якобы за то, что "не пошли на братоубийственное кровопролитие".