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Залужный о мятеже "вагнеровцев": Мы не почувствовали, что оборона оккупантов ослабла

Ирина БалачукПятница, 30 июня 2023, 12:59
Залужный о мятеже вагнеровцев: Мы не почувствовали, что оборона оккупантов ослабла
Валерий Залужный. Фото mykyivregion.com.ua

Неудачный поход "вагнеровцев" на Москву не сказался на контрнаступлении или боевых действиях на фронте − украинские силы не почувствовали, что оборона оккупантов ослабла.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post

Детали: Издание пишет − если кто-то думает, что украинское контрнаступление получило хороший толчок в минувшие выходные, когда главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин повел отряд наемников на штурм в направлении Москвы, то Залужный не уверен в этом.

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По его словам, "вагнеровцы" уже и так отошли от линии фронта после того, как захватили Бахмут, поэтому, когда произошел тот мятеж, на поле боя заметных изменений не произошло.

Прямая речь Залужного: "Мы не почувствовали, что их (российских оккупантов − ред.) оборона где-то ослабла или что-то еще".

Детали: WP напоминает, что боевики "Вагнера", которые не захотят оставаться в России или подписывать контракты с Минобороны РФ, будут иметь возможность присоединиться к Пригожину в Беларуси. В таком случае Залужному, возможно, придется рассмотреть новую, дополнительную угрозу для северной границы Украины. 

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"У меня много опасений. И Вагнер среди них. И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова пойдет кругом.... Наша задача − подготовиться к худшим и наиболее возможным сценариям. И мы будем стараться минимизировать возможные последствия того, что может быть", − подытожил Залужный.

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Темы: ЗалужныйвойнаВагнер
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