Митрополита УПЦ МП Павла лишили під домашнім арештом

Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Джерело: Суспільне

Деталі: "Суспільне" повідомляє, що суд схвалив клопотання прокурора про продовження арешту з носінням браслета ще на 2 місяці. Захист просив особисте зобов'язання або нічний домашній арешт.

Рішення про продовження арешту планують оскаржувати у Київському апеляційному суді.

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Передісторія:

1 квітня Павлу вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".

СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.

Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу митрополиту перенесли на понеділок. Павло сказав, що погано себе почуває "через рівень цукру". Однак пізніше засідання перепризначили на 18:30 суботи, погодивши примусовий привід Павла.

Шевченківський суд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

На судовому засіданні у Київському апеляційному суді 21 квітня Павло заявив, що не може зарядити електронний браслет, який його зобов’язали носити, через відсутність електропостачання у своєму будинку. Тим не менше, суд залишив його під домашнім арештом.

Що цьому передувало: