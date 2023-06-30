Митрополита УПЦ МП Павла лишили під домашнім арештом
П'ятниця, 30 червня 2023, 15:36
Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Джерело: Суспільне
Деталі: "Суспільне" повідомляє, що суд схвалив клопотання прокурора про продовження арешту з носінням браслета ще на 2 місяці. Захист просив особисте зобов'язання або нічний домашній арешт.
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Рішення про продовження арешту планують оскаржувати у Київському апеляційному суді.
Передісторія:
- 1 квітня Павлу вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
- СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
- Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
- Судове засідання з обрання запобіжного заходу митрополиту перенесли на понеділок. Павло сказав, що погано себе почуває "через рівень цукру". Однак пізніше засідання перепризначили на 18:30 суботи, погодивши примусовий привід Павла.
- Шевченківський суд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
- На судовому засіданні у Київському апеляційному суді 21 квітня Павло заявив, що не може зарядити електронний браслет, який його зобов’язали носити, через відсутність електропостачання у своєму будинку. Тим не менше, суд залишив його під домашнім арештом.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
- Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.
- Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
- Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".
- Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.