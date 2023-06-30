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Митрополита УПЦ МП Павла оставили под домашним арестом

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 июня 2023, 15:36
Митрополита УПЦ МП Павла оставили под домашним арестом
Митрополит УПЦ МП в зале суда, фото Суспильне

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: Суспильне

Детали: "Суспільне" сообщает, что суд одобрил ходатайство прокурора о продлении ареста с ношением браслета еще на 2 месяца. Защита просила личное обязательство или ночной домашний арест.

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Решение о продлении ареста планируют обжаловать в Киевском апелляционном суде.

Предыстория:

  • 1 апреля Павлу (Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
  • СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
  • Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
  • Судебное заседание по избранию меры пресечения Павлу перенесли на понедельник. Павел сказал, что плохо себя чувствует "из-за уровня сахара". Позже заседание переназначили на 18:30 субботы, согласовав принудительный привод Павла.
  • Шевченковский суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • На судебном заседании в Киевском апелляционном суде 21 апреля Павел заявил, что не может зарядить электронный браслет, который его обязали носить, из-за отсутствия электроснабжения в своем доме. Тем не менее, суд оставил его под домашним арестом.

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Темы: УПЦ МПсуд
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