Митрополита УПЦ МП Павла оставили под домашним арестом
Пятница, 30 июня 2023, 15:36
Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю в виде круглосуточного домашнего ареста.
Источник: Суспильне
Детали: "Суспільне" сообщает, что суд одобрил ходатайство прокурора о продлении ареста с ношением браслета еще на 2 месяца. Защита просила личное обязательство или ночной домашний арест.
Решение о продлении ареста планируют обжаловать в Киевском апелляционном суде.
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Предыстория:
- 1 апреля Павлу (Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
- СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
- Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
- Судебное заседание по избранию меры пресечения Павлу перенесли на понедельник. Павел сказал, что плохо себя чувствует "из-за уровня сахара". Позже заседание переназначили на 18:30 субботы, согласовав принудительный привод Павла.
- Шевченковский суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.
- На судебном заседании в Киевском апелляционном суде 21 апреля Павел заявил, что не может зарядить электронный браслет, который его обязали носить, из-за отсутствия электроснабжения в своем доме. Тем не менее, суд оставил его под домашним арестом.
Что предшествовало:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Он также открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".
- Вечером 29 марта сайт УПЦ МП сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (Мужской монастырь) к Нацзаповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу расторжения договора аренды со стороны заповедника.
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