Міноборони Росії хоче ставити на облік без явки у військкомат

Міністерство оборони Росії представило проєкт постанови, згідно з яким взяття на військовий облік здійснюватиметься без особистої явки громадян до військкомату.

Джерело: "Новая газета. Европа" з посиланням на документ, опублікований на порталі проєктів нормативних правових актів

Деталі: Існуюче положення про військовий облік буде доповнено наступними рядками: "Взяття на військовий облік, зняття з військового обліку та внесення змін до документів військового обліку громадян, зобов'язаних перебувати на військовому обліку, може здійснюватися без особистої явки громадян до військового комісаріату".

Згідно з проєктом постанови, взяття на військовий облік відбуватиметься на основі даних, що містяться в "державному інформаційному ресурсі, інших державних інформаційних системах та інформаційних ресурсах".

Повідомлення про взяття на військовий облік, а також про внесення змін до документів військового обліку надходитимуть на порталі Держпослуг.

При цьому заходи з медичного огляду, медичного обстеження та проведення професійного психологічного відбору все ще відбуватимуться очно, під час явки громадянина до військкомату.

Сповіщення про необхідність прийти до військкомату для таких процедур будуть розсилатися у вигляді повісток. Їх надсилатимуть через Реєстр повісток. Повістка вважатиметься автоматично врученою через сім днів після появи в реєстрі. У разі неявки громадянина через 20 днів після вручення повістки, на нього накладатимуться обмеження, аналогічні тим, що передбачені законом про електронні повістки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: