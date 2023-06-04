Міноборони Росії хоче ставити на облік без явки у військкомат
Міністерство оборони Росії представило проєкт постанови, згідно з яким взяття на військовий облік здійснюватиметься без особистої явки громадян до військкомату.
Джерело: "Новая газета. Европа" з посиланням на документ, опублікований на порталі проєктів нормативних правових актів
Деталі: Існуюче положення про військовий облік буде доповнено наступними рядками: "Взяття на військовий облік, зняття з військового обліку та внесення змін до документів військового обліку громадян, зобов'язаних перебувати на військовому обліку, може здійснюватися без особистої явки громадян до військового комісаріату".
Згідно з проєктом постанови, взяття на військовий облік відбуватиметься на основі даних, що містяться в "державному інформаційному ресурсі, інших державних інформаційних системах та інформаційних ресурсах".
Повідомлення про взяття на військовий облік, а також про внесення змін до документів військового обліку надходитимуть на порталі Держпослуг.
При цьому заходи з медичного огляду, медичного обстеження та проведення професійного психологічного відбору все ще відбуватимуться очно, під час явки громадянина до військкомату.
Сповіщення про необхідність прийти до військкомату для таких процедур будуть розсилатися у вигляді повісток. Їх надсилатимуть через Реєстр повісток. Повістка вважатиметься автоматично врученою через сім днів після появи в реєстрі. У разі неявки громадянина через 20 днів після вручення повістки, на нього накладатимуться обмеження, аналогічні тим, що передбачені законом про електронні повістки.
Передісторія:
- 14 квітня президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон, який прирівняв електронні повістки до паперових, запровадив створення реєстру військовозобов'язаних та закрив кордони для ухилянтів.
- Повідомлялося, що розсилка електронних повісток у Росії в тестовому режимі почнеться вже під час весняного призову – зокрема, призивати на військову службу через портал "Держпослуги" будуть у Москві.
- Військовий комісар російської столиці Максим Локтєв розповів, що у Москві призовників, які живуть не за місцем реєстрації, вистежують за допомогою міської системи відеоспостереження.
- 20 квітня повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі також почали розсилати електронні повістки в рамках весняного призову в Росії.