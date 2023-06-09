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Зеленський: Можливо, Росія залишиться спустошеною після Путіна, але не Україна

Олена РощінаП'ятниця, 9 червня 2023, 01:14
Зеленський: Можливо, Росія залишиться спустошеною після Путіна, але не Україна
Володимир Зеленський записав звернення у поїзді, фото ОП

Україна рятує людей із затоплених територій Херсонської області, планує максимально відновлювати й відбудовувати її в майбутньому, але потребує допомоги світу в цьому і прагне покарати російських "нелюдів", які підірвали Каховську гідроелектростанцію. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за 8 червня

Деталі: Зеленський зазначив, що державна і місцеві влади працюють, щоб урятувати якнайбільше людей із затоплених районів. Евакуація триває. 

"Всюди, де можемо витягнути людей із зони затоплення, робимо це", – сказав президент і повторив свій заклик про те, що Міжнародний Червоний Хрест має допомагати українським людям на окупованій росіянами території Херсонської області. 

Голова держави наголосив, що російські терористи продовжують обстрілювати Херсон і затоплені громади області, навіть точки евакуації.

Пряма мова: "Окупанти повністю кинули напризволяще людей на лівобережній частині Херсонщини. Там уже другу добу лише розширюється катастрофа. І це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва. 

Немає зараз у світі тих, хто не побачив би, що Росією керують нелюди. Нелюди, які особисто і є найбільшою катастрофою на планеті сьогодні.

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Ми маємо зробити разом із партнерами все, щоб світ довів, що вміє справлятись із такими катастрофами, із такими терористами".

Деталі: Зеленський додав, що у влади є рішення й розуміння алгоритму дій для забезпечення питною водою постраждалих міст і громад.

"Рішення є, ресурси є, гроші є. Зробимо все, щоб забезпечити людей питною водою попри цю катастрофу. Може бути дискомфорт, але ми все зробимо", – зазначив він.

Президент у четвер провів нараду щодо водопостачання й безпеки людей у містах і громадах Дніпропетровської області, зокрема Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Покрова та інших.

Пряма мова: "Ситуація з інфраструктурою, природними збитками. Шкода від російського теракту дуже значна, це всім зрозуміло.

Але має бути зрозуміло й те, що немає альтернатив, окрім максимального відновлення й максимальної відбудови. Можливо, це Росія залишиться спустошеною після Путіна, але не Україна".

Нагадаємо: У ніч на 6 червня російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію, знищили її машинну залу й греблю, що призвело до затоплення лівого й правого берегів Дніпра у Херсонській області, до зміління Каховського водосховища, до жертв серед людей і тварин, до втрати культурної спадщини. 

Теми: ЗеленськийХерсонська областьКаховська ГЕСРосія
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