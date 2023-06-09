У Києві обіцяють зробити так, щоб усі укриття відкривались автоматично

Близько 3 тисяч укриттів та сховищ у Києві планують оснастити автоматизованою системою відкриття, щоб під час повітряної тривоги люди могли гарантовано потрапити в укриття.

Джерело: КМДА у Telegram



Деталі: Повідомляється, що кодові системи вже почали тестувати у Дарницькому районі. Надалі влада обіцяє встановити такі замки по всьому місті.

Також КМДА планують придбати та встановити близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.



Пряма мова заступника голови КМДА Петра Пантелеєва: "Учора депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію існуючих підвальних та цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд".

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Передісторія: