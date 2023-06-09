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У Києві обіцяють зробити так, щоб усі укриття відкривались автоматично

Ірина БалачукП'ятниця, 9 червня 2023, 13:50
У Києві обіцяють зробити так, щоб усі укриття відкривались автоматично
Автоматизована система відкриття. Фото КМДА

Близько 3 тисяч укриттів та сховищ у Києві планують оснастити автоматизованою системою відкриття, щоб під час повітряної тривоги люди могли гарантовано потрапити в укриття.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: Повідомляється, що кодові системи вже почали тестувати у Дарницькому районі. Надалі влада обіцяє встановити такі замки по всьому місті.

Також КМДА планують придбати та встановити близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

Пряма мова заступника голови КМДА Петра Пантелеєва: "Учора депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію існуючих підвальних та цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд".

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Передісторія:

  • У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. 
  • Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені
  • За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. А влада вирішила провести перевірки сховищ. 
  • 3 червня Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття у поліклініці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей в Деснянському районі столиці. Чиновників суд відпустив під домашній арешт, а охоронця поліклініки вирішив відправити під варту на два місяці без права внесення застави.
  • 3 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за добу від запуску сервісу для відгуків щодо стану укриттів кияни надіслали більше тисячі скарг.
  • Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація зі сховищами у столиці − критична, бо половина з перевірених укриттів не готова приймати людей.

Теми: Київукриттявійна
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