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Соцмережа Маска ненадовго блокувала акаунт Юлії Навальної

Олена РощінаВівторок, 20 лютого 2024, 15:15
Соцмережа Маска ненадовго блокувала акаунт Юлії Навальної
Юлія Навальна, фото Олександри Астахової з Facebook

Соцмережа X (Twitter) тимчасово блокувала дію нового облікового запису Юлії Навальної – дружини російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у російській колонії.

Джерело: "The Insider"

Дослівно: "Дію облікового запису призупинено. X призупиняє дію облікових записів, які порушують Правила X".

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Деталі: Юлія Навальна завела акаунт у Twitter 19 лютого. На її сторінку за добу підписалися понад 90 тисяч осіб. 

Навальна опублікувала у своєму акаунті відеозвернення і вимагала повернути тіло чоловіка рідним. 

Раніше вона назвала у своїй публікації речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова "прессекретарем убивці".

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Користувачі соцмережі, якою володіє Ілон Маск, помітили, що акаунт Навальної потрапив під тіньовий бан і її твіти можна було побачити тільки за прямими посиланнями, а в реплаях вони не відображалися.

Як з'ясувалося, дію облікового запису було призупинено. Однак пізніше акаунт Юлії Навальної розблокували.
Twitter ніяк не прокоментував блокування.

Цьому передувало: 19 лютого Юлія Навальна у відеозверненні до росіян пообіцяла продовжити справу свого чоловіка Олексія Навального і закликала боротися з Володимиром Путіним.

Передісторія:

Теми: соцмережіМаскЮлія Навальна
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