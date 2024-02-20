Соцмережа Маска ненадовго блокувала акаунт Юлії Навальної
Соцмережа X (Twitter) тимчасово блокувала дію нового облікового запису Юлії Навальної – дружини російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у російській колонії.
Джерело: "The Insider"
Дослівно: "Дію облікового запису призупинено. X призупиняє дію облікових записів, які порушують Правила X".
Деталі: Юлія Навальна завела акаунт у Twitter 19 лютого. На її сторінку за добу підписалися понад 90 тисяч осіб.
Навальна опублікувала у своєму акаунті відеозвернення і вимагала повернути тіло чоловіка рідним.
Раніше вона назвала у своїй публікації речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова "прессекретарем убивці".
Користувачі соцмережі, якою володіє Ілон Маск, помітили, що акаунт Навальної потрапив під тіньовий бан і її твіти можна було побачити тільки за прямими посиланнями, а в реплаях вони не відображалися.
Як з'ясувалося, дію облікового запису було призупинено. Однак пізніше акаунт Юлії Навальної розблокували.
Twitter ніяк не прокоментував блокування.
Цьому передувало: 19 лютого Юлія Навальна у відеозверненні до росіян пообіцяла продовжити справу свого чоловіка Олексія Навального і закликала боротися з Володимиром Путіним.
Передісторія:
- Олексій Навальний та його Фонд боротьби з корупцією викривав злолчинний режим Володимира Путіна, повідомляв про корупцію, великі статки і палаци представників чинної влади РФ. Олексія Навального отруїли "Новічком", але він повернувся в Росію після лікування в Німеччині, був затриманий і засуджений.
- У грудні 2023 року ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального перевели до виправної колонії №3 "Полярний вовк" в селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це одна з найпівнічніших колоній, із жорсткими умовами, до неї складно дістатися.
- 16 лютого 2024 року російська Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Дружина Навального Юлія того ж дня на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його оточення мають понести відповідальність за всі свої злодіяння.
- Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден також поклали відповідальність за смерть Олексія Навального на Володимира Путіна.
- До вечора 17 лютого на акціях пам'яті Олексія Навального у 31 місті Росії затримали понад 284 особи.
- Родині Олексія Навального не видають і не показують тіло опозиціонера.