Соцсеть Маска ненадолго блокировала аккаунт Юлии Навальной
Соцсеть X (Twitter) временно блокировала действие новой учетной записи Юлии Навальной – жены российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в российской колонии.
Источник: "The Insider"
Дословно: "Действие учетной записи приостановлено. X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила X".
Детали: Навальная завела аккаунт в Twitter (Х) 19 февраля. На ее страницу за сутки подписались больше 90 тысяч человек.
Навальная опубликовала в своем аккаунте видеообращение и потребовала вернуть тело супруга родным.
Ранее она назвала в своей публикации спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова "пресс-секретарем убийцы".
Пользователи соцсети, которой владеет Илон Маск, заметили, что аккаунт Навальной попал под теневой бан и ее твиты можно было увидеть только по прямым ссылкам, а в реплаях они не отображались.
Как выяснилось, действие учетной записи было приостановлено. Однако позже аккаунт Юлии Навальной разблокировали.
Twitter никак не прокомментировал блокировку.
Этому предшествовало: 19 февраля Юлия Навальная в видеообращении к россиянам пообещала продолжить дело своего мужа Алексея Навального и призвала бороться с Владимиром Путиным.
Предыстория:
- Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией разоблачал преступный режим Владимира Путина, сообщал о коррупции, большом состоянии и дворцах представителей действующей власти РФ. Алексея Навального отравили "Новичком", но он вернулся в Россию после лечения в Германии, был задержан и осужден.
- В декабре 2023 года заключенного российского оппозиционера Алексея Навального перевели в исправительную колонию №3 "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Это одна из самых северных колоний, с жесткими условиями, до нее сложно добраться.
- 16 февраля 2024 года российская Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Жена Навального Юлия в тот же день на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение должны понести ответственность за все свои злодеяния.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден также возложили ответственность за смерть Алексея Навального на Владимира Путина.
- К вечеру 17 февраля на акциях памяти Алексея Навального в 31 городе России задержали более 284 человек.
- Семье Алексея Навального не выдают и не показывают тело оппозиционера.