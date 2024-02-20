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Соцсеть Маска ненадолго блокировала аккаунт Юлии Навальной

Елена РощинаВторник, 20 февраля 2024, 15:15
Соцсеть Маска ненадолго блокировала аккаунт Юлии Навальной
Юлия Навальная, фото Александры Астаховой из Facebook

Соцсеть X (Twitter) временно блокировала действие новой учетной записи Юлии Навальной – жены российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в российской колонии.

Источник: "The Insider"

Дословно: "Действие учетной записи приостановлено. X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила X".

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Детали: Навальная завела аккаунт в Twitter (Х) 19 февраля. На ее страницу за сутки подписались больше 90 тысяч человек. 

Навальная опубликовала в своем аккаунте видеообращение и потребовала вернуть тело супруга родным. 

Ранее она назвала в своей публикации спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова "пресс-секретарем убийцы".

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Пользователи соцсети, которой владеет Илон Маск, заметили, что аккаунт Навальной попал под теневой бан и ее твиты можно было увидеть только по прямым ссылкам, а в реплаях они не отображались.

Как выяснилось, действие учетной записи было приостановлено. Однако позже аккаунт Юлии Навальной разблокировали. 

Twitter никак не прокомментировал блокировку.

Этому предшествовало: 19 февраля Юлия Навальная в видеообращении к россиянам пообещала продолжить дело своего мужа Алексея Навального и призвала бороться с Владимиром Путиным.

Предыстория:

Темы: соцсетиМаскЮлия Навальная
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