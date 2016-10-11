Вспыхнули и погасли. Что произошло с громкими уголовными делами

Останні півтора роки українці можуть спостерігати за видовищними затриманнями політиків у кращих традиціях американських блокбастерів.

Минулого року десятки співробітників СБУ в масках, шоломах і камуфляжі затримували депутата від фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука безпосередньо у стінах Верховної Ради. Здавалося, що ті нардепи, хто залишився на вечірнє засідання, купили квитки на найкращу виставу.

У схожу ситуацію потрапив і колишній голова партії УКРОП Геннадій Корбан, у чию дніпропетровську квартиру також навідалися співробітники СБУ.

Не пощастило і екс-керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову, який літаком "Австрійських авіаліній" збирався полетіти на кілька днів до Відня. Його також затримали просто в аеропорту Бориспіль.

Але затримання – лише частина роботи, за якою насправді стоїть багато томів кримінальних справ і десятки довгих судових засідань.

"Українська правда" зібрала п’ять прикладів резонансних кримінальних справ і дослідила, як вони просуваються або чим закінчилися.

Ігор Мосійчук. Яскраве затримання та блідий кінець

У розпал минулого пленарного тижня Ігоря Мосійчука помітили за стійкою реєстрації аеропорту "Жуляни". В білому капелюсі, темних окулярах-краплях, рожевій футболці і світлих джинсах Мосійчук збирався в Арабські Емірати.

Рік тому він міг лише мріяти про такий політ. У вересні 2015 року тодішній генпрокурор Віктор Шокін привіз до парламенту подання на 19 аркушах, в якому детально було розписано, в чому саме ГПУ підозрює Мосійчука. Мова йшла про хабарництво, хуліганство, втручання в діяльність судових органів, погрозах службовій особі, яка виконує громадський обов’язок.

Шокін просив депутатів ухвалити постанову про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Мосійчука.

Щоб остаточно переконати нардепів, тодішній генпрокурор продемонстрував оперативне відео, на якому можна було побачити, як Мосійчук просить і отримує хабаря за допомогу в підприємницькій діяльності.

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– По кар’єру я тобі розказую, значить. Нууу… мінімум сто тисяч гривень нести нада, мінімум для отримання ліцензії, – каже на відео Мосійчук, після чого отримує гроші.

За декілька хвилин після перегляду фільму в обхід норм регламенту парламент надав згоду на притягнення до відповідальності та арешт нардепа від РПЛ. За це проголосували 262 нардепи.

Наступного дня Печерський районний суд ухвалив рішення щодо взяття його під варту строком на два місяці. Захист Мосійчука оскаржував це рішення в Апеляційному суді. Депутати від фракції РПЛ приходили на засідання апеляції ледь не в повному складі.

Лідер фракції Олег Ляшко, який під час затримання Мосійчука виглядав розгубленим і вибачався за дії свого депутата, тепер повернувся до звичного для себе стану йти в наступ і не нехтував великою кількістю преси в залі.

Кореспондент УП був свідком, як Ляшко кидався з кулаками на прокурорів зі словами: "Я тебе, с*ка, з-під землі дістану", а потім кричав, що "вся ця справа закінчиться пшиком".

Пізніше виявилось, що лідер "радикалів" мав рацію. 15 листопада минулого року Печерський райсуд не встиг продовжити термін тримання під вартою Мосійчука у відповідності до КПК, після чого його більше не мали права тримати в СІЗО.

Нардеп довгий час лікувався в інституті імені Шалімова і не з’являвся на судові засідання.

У травні цього року Верховний суд України визнав зняття депутатської недоторканості незаконною і повернув обвинувальний акт прокуратурі.

Геннадій Корбан. Хрест на політиці та життя в Ізраїлі

Геннадій Корбан з початку літа перебуває в Ізраїлі, де лікується після піврічної судової тяганини в Україні.

Майже рік тому, 31 жовтня, Корбана затримали у власній квартирі, що в Дніпропетровську. Задля цього була розроблена спільна операція СБУ і ГПУ, в якій, за офіційними даними, брали участь близько 500 працівників Служби безпеки і близько 50 слідчих і прокурорів.

Генпрокуратура звинувачувала Корбана за чотирма статтями КПК, серед яких – викрадання людей, розкрадання майна, керівництво організованою злочинною організацією та привласнення коштів в особливо великих розмірах.

Cуд надав Корбану дозвіл на виїзд до Ізраїлю для лікування. В Ізраїлі Корбан припинив критикувати владу FB Олег Богачук

"Українська правда" раніше вже повідомляла, що про затримання Корбана знали лише в найближчому оточенні президента. Навіть тодішній голова АП Борис Ложкін дізнався про це лише з новин.

Під час засідання в Печерському суді Києва, прокурори наполягали на арешті Корбана, але після 20 годин засідання суддя Лариса Цокол ухвалила інше рішення – про домашній арешт до 31 грудня із зобов’язанням носити електронний браслет.

Однак під домашнім арештом Корбан продовжував публічно критикувати владу і вів переговори з Юлією Тимошенко та Рінатом Ахметовим щодо політичного майбутнього.

Наступний розгляд клопотання прокуратури щодо взяття його під варту перенесли з Печерського до Дніпровського райсуду. Клопотання розглядав сумновідомий суддя Микола Чаус, який нині переховується від НАБУ.

Це судове засідання тривало понад добу. В суддю летіли пляшки з водою… Корбан, який сидів в інвалідному візку, втрачав свідомість, а потім героїчно вставав і йшов на перекур. Весь сюрреалізм закінчився арештом Корбана на два місяці.

Після цього судового засідання в оточенні колишнього лідера УКРОПу почали діалог з АП. Здійснювався він через бізнесмена Михайла Бродського, який періодично говорив на цю тему з Борисом Ложкіним. У березні 2016 року між АП і Бродським від імені Корбана були досягнуті перші результативні домовленості.

– Домовленості зводяться до двох речей – справа переходить виключно в юридичну площину без втручання політики і силовиків, натомість Гена-опозиціонер думає, що і як говорить, – пояснював тоді УП співрозмовник в оточенні Корбана.

Вже на початку березня Чаус відпустив Корбана під цілодобовий домашній арешт, а на початку червня Дніпровський райсуд змінив йому запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання. Також суд надав дозвіл на виїзд до Ізраїлю для лікування в Тель-Авівському Медичному Центрі.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Корбана продовжено до 31 жовтня 2016 року.

В Ізраїлі Корбан припинив критикувати владу, а партія УКРОП тепер існує без нього. 29 вересня в Києві відбувся черговий з’їзд політсили, який затвердив оновлений партійний Статут та процедуру обрання голови партії.

Олександр Єфремов. Зірваний політ

Вперше колишнього лідера фракції ПР затримали в лютому 2015 року за підозрою у "зловживанні службовим становищем за обтяжуючих обставин" та "службовим підробленням".

Тоді суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3,6 мільйонів гривень. Цю заставу за Єфремова вніс колишній колега по фракції Борис Колесніков, а сам екс-регіонал потрапив під домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет. З часом браслет з нього зняли, а потім навіть повернули паспорти.

30 липня цього року співробітники ГПУ висадили Єфремова з літака "Австрійських авіаліній" та затримали в аеропорту "Бориспіль".

– Підставою для затримання стала обґрунтована підозра про його можливу втечу з метою ухилення від кримінальної відповідальності, – пояснював генеральний прокурор Юрій Луценко.

Підозра колишньому регіоналу Єфремову висунута на підставі кількох свідчень rbc.ua

За його словами, Єфремову висунули підозру у вчиненні трьох кримінальних правопорушень. Мова йде про заволодіння майном "Луганськвугілля", організаційне та інше сприяння під час створення терористичної організації "ЛНР", а також про вчинення дій з метою зміни меж території України.

Вже 1 серпня колишній лідер фракції Партії регіонів сидів за ґратами Печерського райсуду Києва, де йому обирали міру запобіжного заходу. Під час засідання стало відомо, що підозра колишньому регіоналу висунута на підставі кількох свідчень, які дав у тому числі його колишній однопартієць Володимир Ландик, та заступник командира розформованого батальйону "Торнадо" Миколи Цукура.

– Мені хочеться всім серцем крикнути всім, що я не винен. Неможливо достукатись, коли вся система держави працює проти тебе, – сумним голосом скаржився Єфремов.

Однак емоції не допомогли і суддя ухвалив рішення щодо взяття Єфремова під варту на 60 діб. 27 вересня суд ще раз продовжив йому термін перебування у СІЗО.

Наразі захист політика оскаржує рішення Печерського райсуду в Апеляційному суді Києва. Наступне засідання відбудеться 18 жовтня, оскільки 10 жовтня судді не встигли ознайомилися з додатковими матеріалами скарги.

– Якщо ви вважаєте, що безневинна людина має сидіти ще вісім днів за ґратами, то будь ласка! – ображено коментував Єфремов рішення суду про перенесення засідання.

Олександр Онищенко. Вітання з Лондона

15 червня глава Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що офіційно попросив генпрокурора внести у парламент подання про зняття недоторканності з депутата від групи "Воля народу" Олександра Онищенка.

За словами Холодницького, Онищенко був організатором схеми розкрадання майна державного "Укргазвидобування".

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За версією слідчих, Онищенко і ще 20 службовців різного рівня продавали газ державної компанії, який отримували за договором спільної діяльності на фіктивних аукціонах. Там його скуповували за заниженими цінами фіктивні фірми з орбіти Онищенка і продавали вже за ринковою вартістю.

Уже 16 червня подання про знаття недоторканності було в Раді, але самого фігуранта кримінальної справи в залі не було. Як з’ясувалося пізніше, напередодні Онищенко вилетів до Ніцци.

Луценко порадив йому повернутись самому, щоб уникнути "неестетичного повернення". В Україну Онищенко, правда, повернувся лише на деякий час – коли переконався, що депутати розійшлися на вихідні і не зможуть проголосувати за подання прокуратури.

Інтерпол може ухвалити рішення про міжнародний розшук Онищенка у жовтні Дмитро Ларін, УП

Рада дала згоду на зняття недоторканості та арешт лише 5 липня – за це проголосували 275 нардепів. Онищенка, як не дивно, знову не було в залі. Він поїхав до Лондона, де попросив політичного притулку і планує судитися з українськими правоохоронцями.

Онищенка оголосили у всеукраїнський розшук. За повідомленнями прес-служби НАБУ, Інтерпол може ухвалити рішення про міжнародний розшук у жовтні, оскільки Онищенко є діючим нардепом і має особливий статус.

Перебуваючи в Лондоні, Онищенко не гає часу. 26 вересня, на День народження Петра Порошенка, Онищенко заявив, що президент намагався через нього купити телеканал "112 Україна".

– Якщо вам почнуть говорити, що все це – неправда, у мене збереглася купа листувань з Сергієм Березенком (заступник голови фракції БПП) і Макаром Пасенюком (директор компанії ICU) – про деталі майбутньої угоди, – заявляв Онищенко.

Сам Березенко в коментарі УП заявив, що не вів жодних переговорів щодо покупки президентом Петром Порошенком "112 каналу" і "якщо в нього (Онищенка – ред.) є така переписка, то нехай її опублікує".

Пізніше Онищенко показав переписку з Березенком щодо купівлі 112 телеканалу, датовану 28 травня 2015 року.

Олександр Кацуба. Газ і "вишки Бойка"

17 червня колишній заступник голови "Нафтогазу" і екс-керівник "Чорноморнафтогазу" Олександр Кацуба був затриманий у Києві по справі компанії Сергія Курченка "Газ Україна 2020" за статтями щодо створення злочинної організації з привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Справа в тому, що "Газ Україна 2020" була причетною до розкрадання бензину "Нафтогазу" на суму 500 мільйонів гривень.

Але Олександр Кацуба відомий далеко не за цим "гріхом". Саме Кацуба на посаді керівника "Чорноморнафтогазу" купував скандальні "вишки Бойка" за завищеною ціною.

Розкішне весілля Олександр Кацуба зіграв під Парижем у Шато де Шантійі в 2015 році

18 червня суд арештував Кацубу на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 450 мільйонів гривень.

Наразі Кацуба залишатиметься під вартою до 2 грудня з можливістю внесення тієї ж суми застави.

Найцікавіше, що лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік приходив до генпрокурора Луценка з проханням випустити з-під арешту Кацубу.

Справа в тому, що батько Олександра Кацуби – Володимир – є членом депутатської групи "Відродження".

- Він мені каже, мовляв, ви ж розумієте, нам доведеться голосувати, а син нардепа у в'язниці. Я йому відповідаю: Віталік, ти повинен бути щасливий, що син, а не сам народний депутат, – переказував Луценко УП свій діалог з Хомутинніком.

Роман Кравець, УП