Война. День 140. ОНЛАЙН
Триває 140 день повномасштабної війни з Росією.
Запеклими боями охоплена Луганщина та Донеччина. На Херсонщині захисники регулярно наносять удари по складам окупантів.
"Українська правда" розповідає про головні події кожного дня онлайн.
Читайте також хроніку попереднього, 139 дня війни.
На цьому ми завершуємо хроніку війни 140-го воєнного дня. Спокійної ночі під захистом ЗСУ
Секретар РНБО Олексій Данілов про охорону росіянами Кримського моста:
"Вони напружені зараз через Кримський міст. Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, — шалена.
Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська. Вони дуже серйозно до нас ставляться, чого раніше ми з вами не бачили.
Вони вважали, що у нас немає війська, немає волі, немає намагання захищати нашу країну. З цим вони сюди йшли 24 лютого".
Артилерія – це ❤️
Обстріли Слов'янська
🇵🇱У Польщі розпочали збір коштів на дрони-камікадзе для України
Звернення Володимира Зеленського
Білоруський гурт Ляпіс Трубецкой випустив легендарну пісню "Воїни Світла" українською мовою у перекладі Сергія Жадана.
"Ми вирішили порадувати наших друзів, наших братів та сестер піснею, яку ви вже дуже добре знаєте, ще з самого 2014 року. Але, ми хочемо презентувати вам її на улюбленій нами, і я впевнений, багатьма з вас мові, а також у новій акустичній версії. Це пісня про свободу та любов, про боротьбу та віру, та, про перемогу добра над злом", – написали на фейсбук-сторінці ЛЯПИС 98.
💪
Володимир Зеленський змінив очільника Чернівецької ОДА: призначив Руслана Запаранюка замість Сергія Осачука.
⚡🌾У Стамбулі учасники чотиристоронніх переговорів домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.
Українські вишивальниці "передають вітання" окупантам
Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю зросла до 12-ти
⚡Україна розриває дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою (КНДР) у відповідь на визнання нею "незалежності" окупованих регіонів Донецької та Луганської областей, так званих "ДНР" та "ЛНР".
Активісти розпочали збирати базу з історіями українських полонених, аби далі ділитись ними зі світом.
Якщо ви знаєте когось хто у полоні, то з дозволу родини, поділіться, будь ласка, її/його історією. Або просто напишіть цю історію у своїх соцмережах додаючи гештеги #PrisonersVoice, #ReturnThemHome. Можливо саме це допоможе їх швидше повернути додому.
Детальніше про флешмоб читайте у матеріалі: Імена та історії українців, які потрапили в полон, має знати увесь світ. Це наш обов'язок
Фото Михайла Палінчака
Під завалами у Часовому Ярі вже виявили тіла 48 людей, серед яких дитина
Російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що не може гарантувати роботу газопроводу "Північний потік", кажучи, що не знає, чи поверне Канада із ремонту турбіну.
July 13, 2022
За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по підприємству в Запоріжжі поранені 7 людей, повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Оперативна інформація станом на 18:00
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
На Сіверському напрямку противник вживає заходів щодо посилення контррозвідувального режиму у прикордонних районах Курської області. Обстріляв із мінометів райони населених пунктів Вовківка, Волфине та Покровка Сумської області. Також, на Сумщині, вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Заруцького, Шалигиного та Старикового.
На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні недопущенні просування наших військ.
Вже вкотре українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки.
На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля та інших. Завдав авіаудару поблизу Мазанівки.
Штурмові дії у напрямках Іванівки та Долина наші захисники успішно відбили та відігнали окупантів назад.
На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Обстрілював із ствольної артилерії та мінометів райони Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Авіаційні удари зафіксовано біля Спірного.
На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Виїмка, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершина, Травневе, Вуглегірська ТЕС, Кодема, Торецьк, Шуми, Майорськ і Зайцеве. Завдали авіаційного удару неподалік Вершини.
Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда з меншою інтенсивністю. Також завдав авіаційних ударів неподалік Малих Щербаків, Малої Токмачки, Кам’янського та Новомихайлівки. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки.
На Південнобузькому напрямку війська агресора здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Князівка, Осокорівка, Добрянка, Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Оленівка, Котляреве, Шевченкове, Луч, Посад-Покровське, Степова Долина, Українка, Прибузьке, Нова Зоря, Лимани та Лупареве. Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА.
В Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує чотири носії високоточної зброї.
Національний банк України представив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським силам Збройних сил України.
На монеті номіналом 10 гривень зображена емблема ВМС, а також інші символи й напис "Вірність, мужність, сила".
Її введуть в обіг з 14 липня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
В ніч проти середи, 13 липня, Збройні сили України завдали ударів по складу боєприпасів у Чорнобаївці та скупченню ворога у Чкаловому на Херсонщині.
Внаслідок обстрілів з боку РФ на Запоріжжі у вівторок вигоріло близько 600 гектарів зернових культур різних сортів.
🤡 Ватажок бойовиків Донецької області Денис Пушилін заявив, що КНДР визнала "державність" окупованих регіонів української області.
"Міжнародний статус "ДНР" та її державність продовжують зміцнюватися. Це ще одна перемога нашої дипломатії", – заявив він
Міноборони Туреччини опублікувало фото з чотиристоронніх перемовин щодо вивезення українського зерна за участі делегацій України, РФ, ООН та Туреччини
В окупованому Мелітополі росіяни укріплюють оборону, готуючись до наступу Збройних сил України.
Українські захисники так затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ.
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.
"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться", – розказує російський окупант своєму другу, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.
Станом на ранок 13 липня Росія вже випустила по мирних українських містах майже 3 тисячі різних ракет.
Гурт із США Five for Fighting випустив музичний кліп, знятий у зруйнованому аеропорту "Антонов" в Гостомелі.
Пісню Can One Man Save the World опублікували на Youtube-каналі гурту.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що спробою втягнути Білорусь у війну в Україні Кремль переслідує мету ослаблення режиму Олександра Лукашенка та поглинання РБ.
У всіх областях України, крім Херсонщини, спрацювала повітряна тривога.
❗️Запорізька ОВА підтверджує два ворожі прильоти в обласному центрі
"Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена", - повідомили в ОВА.
Внаслідок російського обстрілу з реактивних систем залпового вогню Миколаївської області, за попередніми даними, загинули п’ятеро мирних жителів.
Прокремлівський маріонетковий ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що представники США поки що не виходили з ним на зв'язок з приводу двох британців і марокканця, яких терористи засудили до страти за те, що вони захищали Україну.
Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, російську нафту – 31 грудня.
Російська ФСБ розшукує на Запоріжжі дезертирів зі складу окупаційних військ, які переховуються у підвалах та покинутих будівлях, шукаючи спосіб покинути Україну.
За даними кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Джозвяка, посли ЄС у четвер почнуть консультації щодо запровадження нових обмежень проти РФ.
consultations among EU ambassadors on new EU sanctions on #Russia will start tomorrow. optimistically the measures should be approved next week. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 13, 2022
📍Окупований Маріуполь. За даними української влади, росіяни розгорнути нову хвилю прихованої мобілізації, пропонуючи роботу пожежними інспекторами.
Українські прикордонники розповіли історію білоруського колеги, який перебіг кордон, щоб долучитись до оборони України:
Нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. Він незаконно перетнув кордон України, пробираючись із Білорусі.
Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він зауважив, що на порушення зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора.
Чоловік також розповів, що відносно необхідності протистояти Росії мав однодумців. З одним із них білоруський прикордонник й вирушив в Україну, але в прикордонні дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один.
Зараз чоловіка та його слов перевіряють.
Глава МЗС Дмитро Кулеба про перемовини щодо експорту зерна:
"Ми за два кроки від домовленості з Росією. Необхідно вирішити питання безпеки, пов’язані з позицією Росії. Ми у фінальній фазі й зараз все залежить від Росії. Якщо вони справді захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використають це, щоб продовжувати грати у свої "Голодні ігри", вони продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів."
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Одещина, Полтавщина, Чернігівщина, Сумщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Дніпропетровщина
За ніч збито над Нікопольським районом два ворожих безпілотники.
Також ворог двічі за ніч обстріляв з РСЗВ Нікопольський район – саме місто Нікополь, Червоногригорівську та Мирівську громади.
У Мирівській пошкоджено заклад соціальної інфраструктури, у Червоногригорівській – лінію електропередач. Без світла кілька тисяч людей. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо, під час обстрілів ніхто не постраждав.
📍Харків
Вночі зафіксували ракети, спрацювало ПВО, постраждалих немає.
Протягом доби окупанти нанесли удари із РСЗВ по Індустріальному району Харкова, п’ятеро поранених.
По області росіяни обстрілювали Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, виникали пожежі на відкритих територіях. По області є поранені: в Золочівській громаді – одна людина, Харківський р-н, Дергачівська громада, смт Слатине – 2 людини, в Ізюмському районі – 2 людини.
Загинула одна людина у Слатиному.
📍Луганщина
Ворог не припиняє авіаційний та артилерійський тиск в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.
Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари.
Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів – 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних помешкань. Зросла активність ворожих ДРГ.
На окупованих територіях продовжуються "кадрові призначення": "прокуратуру Сєвєродонецька" очолив зрадник України, колишній адвокат Саркисян.
📍Донеччина
Російська окупаційна армія не припиняє обстрілювати населені пункти Донеччини – Авдіївку (житловий сектор, район церкви, садового товариства та Будинку культури), Красногорівку (житловий сектор), Торецьк (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор).
Зранку – ракетні удари по Костянтинівці, Краматорську, Нью-Йорку.
Зруйновані житлові будинки та інфраструктура, є поранені серед цивільних, інформація уточнюється.
За добу пр області – 4 загиблих, 8 поранених.
📍Миколаївщина
Вночі – обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає.
Сьогодні зранку було обстріляно с. Широке Широківської громади, обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.
Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, с. Кавказ, с. Семенівка та с. Висунськ.
Також вранці обстрілів зазнало смт Березнегувате. Інформація щодо пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.
📍Херсонщина
Напружена ситуація по всій області. Після вибухів у Новій Каховці пошкоджено багато об’єктів інфраструктури та будинків місцевих мешканців. Також було знищено багато техніки окупантів, зокрема ракет і боєприпасів.
Обстріли та вибухи тривають і у районах. Внаслідок боїв у Бериславському районі є загиблі та ранені.
Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей.
У Херсоні побільшало російських патрульних поліцейських.
Щоденний огляд розвідки Британії:
На Донбасі російські сили скоріш за все зосередяться на захопленні невеликих міст, як Сіверськ і Долина, на підступах до Слов’янська і Краматорська, а головними цілями цієї фази операції будуть міські райони Слов’янська і Краматорська.
Рух спротиву на окупованих територіях атакує представників окупаційної влади й колаборантів – як нещодавно підірвали у машині призначеного окупантами "керівника адміністрації" Великого Бурлука – і ця тенденція напевно посилюватиметься, створюючи росіянам додаткові проблеми.
О 3 годині ночі на окупованій Луганщині повідомляли про вибухи. Вранці окупанти заявили, що українська армія завдала удару по військовій частині ворожої ППО.
Ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском, сообщает СМИhttps://t.co/QIBjHLmHVy pic.twitter.com/oCYN7FyKe2— РИА Новости (@rianru) July 12, 2022
📍Часів Яр, Донеччина. З-під багатоповерхівки рятувальники дістали вже 46 тіл загиблих. 9 людей врятували.
Розібрали вже приблизно 85% завалів. Ракетний удар тут був 9 липня.
Втрати росіян станом на 13 липня:
- особового складу – близько 37 570 (+10) осіб,
- танків ‒ 1 649 (+0) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3 832 (+3),
- артилерійських систем – 839 (+1),
- РСЗВ – 247 (+0),
- засобів ППО – 109 (+0),
- літаків – 217 (+0),
- гелікоптерів – 188 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2),
- крилатих ракет – 155 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 704 (+5),
- спеціальної техніки – 67 (+1).
Інститут вивчення війни:
Російські війська залишаються на оперативній паузі під час війни в Україні.
Їхні наступи на північ від Слов’янська і на схід від Сіверська були безуспішними. Штурми на північ від Харкова – невдалими.
Окупанти продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій; а також проводять обмежені атаки.
"Російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї.
Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно. Тому уперед знов йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні. Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів."
Що відбувається на фронті? Ранкове звернення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках Білорусь, підрозділи якої посилюють охорону білорусько-українського кордону, провели ротацію частини особового складу та техніки.
Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області республіки білорусь.
Зберігається загроза ракетних та авіаударів з території і повітряного простору Білорусі.
- На Сіверському напрямку без особливих змін. Окупанти обстріляли позиції наших військ із мінометів в районі Вовківки Сумської області.
- На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджує на обороні.
Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.
- На Слов’янському напрямку росіяни не припиняють артобстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.
Українські захисники успішно відбили штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина.
Противник може продовжити вести штурмові дії, щоб покращити тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.
- На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював обстріли зі ствольної артилерії та мінометів в районах населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецька і Шумів.
Завдали ракетно-авіаційних ударів по Торецьку та Райському та авіаударів неподалік Берестового. Вели повітряну розвідку з БпЛА типу "Орлан-10" та задіювали диверсійно-розвідувальні групи.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, щоб скувати наші війська, ворог вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка (Коксохімічний завод), Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Причистівка, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Камʼянське. Завдав авіаційних ударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки.
- На Південнобузькому напрямку, щоб завадити перегрупуванню наших військ, агресор вів артилерійський вогонь по районах населених пунктів Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Котляреве, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Миколаїв і Кульбакине. Для корегування вогню задіяв БпЛА.
- У Чорноморській та Азовській морські зонах корабельне угруповання Росії основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. У готовності до завдання ракетних ударів утримується чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".