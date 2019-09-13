Ваша Прага в Сен-Тропе, господин Богдан

Расследование "Bihus.Info" о свадьбе Андрея Довбенко интересно не только тем, как отдыхают "слуги народа". Более важно, что оно приоткрывает завесу сущности новой власти: на экране – флешмобы и пронзительное исполнение гимна Украины на Майдане, телевизор выключается – и вот уже Сен-Тропе, яхты и дорогие рестораны.

Полтора месяца назад все обсуждали, что народными депутатами стали свадебные фотографы и тамады: об этом активно писали, снимали сюжеты, над этим посмеивались.

В информационном шуме быстро сложилось расхожее мнение, что "настоящий народ" пришел к власти, что наконец народ "сделал их вместе".

Проблема в том, что бенефициарами "зе!победы" стал совсем не народ, а небольшая группа политиков и бизнесменов. Некоторые представители этой группы как раз и отдыхали в Сен-Тропе на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Вы удивитесь, но тут не было свадебных фотографов и 25-летних юношей, которые ездят в Раду на велосипеде. На свадьбе отдыхали, например, глава Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталия Богацкая; судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин; депутат от "Слуги народа" Олег Семинский.

Кстати, последний – совсем не фотограф и даже не кварталовец, как можно было бы предположить. Семинский – экс-партнер беглого министра транспорта времен Януковича Николая Рудьковского, а также Нестора Шуфрича.

В список гостей попали и заместитель главы правления ПУМБ Константин Школяренко, член правления Укрсоцбанка Ростислав Матяш, а еще бизнесмен Павел Фукс и экс-защитница Виктора Януковича Ольга Просянюк.

Прочитав этот список, начинаешь понимать, зачем в Раде нужны были фотографы и квнщики. Лучшего способа оттенить одиозных персонажей и не найти.

Мы живем в параллельных реальностях. С одной стороны, все говорят об электоральной революции и невиданном доверии к власти. Утверждают, что новый президент привел простых и толковых ребят, которые изменят нашу страну. А с другой, одни финансово-политические группы начали процесс поедания других.

А вот бенефециаром этой электоральной революции стал один довольно-таки умный и опытный олигарх.

История с Сен-Тропе, на самом деле, не что-то резонансное. История с Сен-Тропе демонстрирует нам основной принцип правления Зеленского.

Например, рассмотрим законодательные инициативы президента. Он внес в Раду более 70 "неотложных" законопроектов. Тот, что про импичмент – да, можно назвать неотложным, ведь это предвыборное обещание. Вопрос, конечно, в многосложной процедуре и том, что по факту президента будет снять невозможно. Но это уже другая история.

Зато наряду с этим законопроектом принимается другой – о полупроводниковых изделиях. Даже депутаты от "Слуги народа" говорят, что он лоббистский. И тут возникает вопрос: правда ли, что он настолько неотложный и важный для общества, что нужно принимать его среди первых?

Это симптоматичный признак стиля правления нового президента. Сделаем что-то громкое, а под шумок защитим свои бизнес интересы.

Типичным примером этого стиля является и увольнение с должности главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Это решение было принято на закрытом (!) заседании Кабмина, став очевидной попыткой растоптать местное самоуправление в столице.

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Почему это происходит? Из-за желания помочь киевлянам? Конечно, нет. Просто потому, что одна финансово-политическая группа пришла к власти и пытается устроить передел столицы.

Но все это подается под соусом громкого вопроса Богдана к Кличко: "Где наша Прага?" на дебатах новой программы Шустера. Так вот, господин Богдан, судя по вашей деятельности, ваша Прага – в Сен-Тропе.

Можно много говорить и о желании перетасовать Верховный Суд, и о желании уволить всех членов ЦИК, и о переподчинении президенту Национальной Гвардии. Мы все это уже видели.

Общая фабула сводится к тому, что к власти пришел не наивный учитель истории, который хочет помочь народу. К власти пришли люди, которые решили, что теперь то уж они тут надолго, и вся страна принадлежит им.

Может, им стоит перечитать учебник по истории Украины? Все-таки это не та страна, в которой любят диктаторов и олигархов.

Олексій Гончаренко, спеціально для УП

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