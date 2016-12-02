"ЕвроОптимисты" призвали ГПУ прекратить преследование Лещенка

Депутаты МФО "ЕвроОптимисты" призывают Генеральную прокуратуру Украины прекратить преследование народного депутата Украины Сергея Лещенко.

Об этом говорится в заявлении депутатов, обнародованном в facebook.

В заявлении депутаты называют преследование Лещенко политически мотивированным за его активную позицию в борьбе с коррупцией.

"ЕвроОптимисты" настаивают, что открытое уголовное производство Генеральной прокуратурой против Лещенка незаконное и превышает пределы служебных полномочий должностных лиц этого органа, потому что в случае проведения досудебного расследования это уголовное производство должно находиться в подследственности НАБУ, поскольку открыто по факту совершения коррупционного преступления.

Непередача этого уголовного производства в НАБУ будет означать узурпацию контроля со стороны ГПУ над подследственностью коррупционных преступлений, утверждают "ЕвроОптимисты".

"Отказ ГПУ передать дело по подследственности подтверждает направленность этих действий с целью дискредитации деятельности НАБУ, Специальной антикоррупционной прокуратуры и Сергея Лещенко", - отмечается в заявлении депутатов.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции считает, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тысяч гривен в новом доме в историческом центре Киева Лещенко "получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком".

По словам Лещенка, в среду, 30 ноября, его пригласили в НАПК для дачи объяснений, но когда он прибыл туда с документами, ему решили зачитать протокол об административном правонарушении. Он добавил, что выразил готовность выслушать протокол лишь в присутствии своего адвоката, но, поскольку он был занят, встречу перенесли.

Однако сегодня утром, не дожидаясь сообщения Лещенка о времени его прибытия с адвокатом, НАПК обнародовало упомянутое объявление.

В заявлении также утверждается, что информация о получении скидки Лещенком при покупке квартиры не соответствует действительности. Этот факт имеет следующие доказательства: 1) в договоре купли-продажи указана оценочная стоимость квартиры ниже, чем заплачено С. Лещенко; 2) в интернете есть объявления о продаже квартиры по более низкой цене, чем заплачено С. Лещенко; 3) в день покупки Лещенком квартиры в этом же доме квартиру приобрел еще один человек, который заплатил за квартиру меньше в расчете на метр, чем Лещенко.

"В связи с вышеизложенным требуем прекратить оказывать давление на народного депутата Украины Сергея Лещенко, передать уголовное производство по подследственности в НАБУ и сфокусировать свое внимание на расследовании уголовных преступлений, особенно в отношении преступлений совершении во время Революции Достоинства", - сказано в заявлении.

Как известно, в начале сентября разгорелся скандал из-за приобретения Сергеем Лещенко квартиры площадью 192 кв м. в новостройке на улице Франко в центре Киева.

Лещенко объяснил, что цена за квадратный метр там составляла 1500 долларов, а все его действия по поводу приобретения прозрачны.

По словам депутата, а ранее журналиста, часть средств на приобретение квартиры он занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы "сроком на 10 лет", остальное – это его сбережения и деньги его любимой женщины, ди-джея Анастасии Топольськой.

Лещенко сам призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева. Того же требовали фракции "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения из-за взятия беспроцентного займа у Алены Притулы.

27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по подозрению в незаконном обогащении в отношении Лещенко "по результату рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".