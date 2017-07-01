Луценко: мы близки к раскрытию убийства Вороненкова

Генпрокуратура близка к раскрытию убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью проекту Радио Свобода "Настоящее время".

Он также отметил, что не склонен связывать убийство Вороненкова с убийством полковника ГУР Максима Шаповала.

"Я не склонен соединять дело Вороненкова с нынешним. Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия", - сказал Луценко.

Комментируя убийство Шаповала, генпрокурор отметил, что есть все основания квалифицировать его как террористический акт.

"Расследование будет вести Служба безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры. Очевидно, эти слова вам подсказывают, что мы подозреваем спецслужбы Российской Федерации в совершении террористического акта на территории столицы Украины", - сказал он.

Как известно, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник Вороненкова смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов умер в больнице.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

27 июня на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов Киеве взорвался "Мерседес" – от сильного взрыва водитель погиб. Погибший оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максимом Шаповалом.



По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о теракте.

По данным "Украинской правды", воинская часть, которой руководил Шаповал, среди прочего занималась охраной Вороненкова.

Украинская правда