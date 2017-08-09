Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ завершила обыски в издании Страна.ua

Среда, 9 августа 2017, 13:29

Служба безопасности Украины завершила обыски в Киеве в редакции издания "Страна.ua".

Об этом сообщила бывший министр юстиции Украины и адвокат редактора Страна.ua Елена Лукаш в Facebook.

"Обыск окончен. Ничего не нашли. Гостайна больше не в опасности", - написала Лукаш.

Как сообщалось, 9 августа Служба безопасности Украины проводила обыски в редакции Страна.юа и помещениях некоторых журналистов издания.

"Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны)", - отметили в СБУ.

Как стало известно 1 августа, Служба безопасности обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Гужва отрицает заявление СБУ о том, что у него якобы изъяли флешку с секретной информацией Минобороны.

22 июня полиция провела обыски в офисе "Страна.ua".

24 июня Шевченковский райсуд Киева по подозрению в вымогательстве выбрал для Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

Читайте также: Собственная "Страна". Что известно о деле Игоря Гужвы

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУобыскиСМИГужва
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
СБУ
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: