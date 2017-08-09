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СБУ завершила обшуки у виданні Страна.ua

Середа, 9 серпня 2017, 13:29

Служба безпеки України завершила обшуки у Києві в редакції видання "Страна.ua".

Про це повідомила колишній міністр юстиції України та адвокат редактора Страна.ua Олена Лукаш у Facebook.

"Обшук закінчено. Нічого не знайшли. Держтаємниця більше не в небезпеці", - написала Лукаш.

Як повідомлялося, 9 серпня Служба безпеки України проводила обшуки у редакції Страна.юа та помешканнях деяких журналістів видання.

"Слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці)", - зазначили в СБУ.

Як стало відомо 1 серпня, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

22 червня поліція провела обшуки в офісі "Страна.ua".

24 червня Шевченківський райсуд Києва за підозрою у вимаганні обрав для Гужви запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та призначив заставу в сумі 544 тис. гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

Читайте також: Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви

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Теми: СБУобшукиЗМІГужва
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