Хроника 12 сентября. Луценко напоминает Яценюку о жизни кроликов, а Шуфрич угрожает лопатой

Найцікавіше: 2003. Про судимість Януковича розповідають казки 2007. Ющенку погрожують лопатою і імпічментом 2009. Луценко Яценюку: кролики довго не живуть 2013. Ігоря Маркова позбавляють мандата

2001, середа

Наступний день після терористичної атаки на США. Посольство США в Україні працює у звичайному режимі, проте заходи безпеки посилені. У дипломатичному корпусі генерального консульства України в Нью-Йорку вийшла на роботу половина працівників, членів своїх родин вони вивезли за межі міста.

2002, четвер

– Генпрокуратура поки зазнала поразки у спробі притягнути Юлію Тимошенко до кримінальної відповідальності. Напередодні ГПУ помпезно направила відповідне подання до Верховної Ради. Спікер Володимир Литвин повернув подання. Він послався на висновок регламентного комітету, який вважає, що подання не досить мотивоване і таке, що не містить конкретних фактів і достатніх доказів в окремих пунктах висунених обвинувачень.

– Влада готується до масових акцій опозиції "Повстань, Україна!" 16 вересня, під час яких вимагатимуть відставки президента Леоніда Кучми. Шевченківський райсуд Києва заборонив їх проведення через загрозу суспільному порядку. А Кучма планує цей день провести в Австрії, де візьме участь в Європейському економічному саміті.

2003, п'ятниця

– "П'ять хлопців побилися. У чотирьох були батько й мати, у Януковича не було ні батька, ні матері. Хто піде у в'язницю?" Вони кажуть: "Той, у кого не було ні батька, ні матері"". Казочка від Володимира Рибака про те, чому Віктор Янукович опинився за ґратами.

– В план дій "Україна – ЄС" не включать асоційоване членство України, заявив комісар ЄС із питань розширення Гунтер Ферхойген. Хоча план дій, підготовлений Україною передбачав кінцевою метою саме асоціацію. Після зустрічі з Ферхойгеном Леонід Кучма так описав послідовність дій України: вступити до Світової організації торгівлі, потім стати учасником вільної торгівлі в рамках ЄС, асоційованим членом Євросоюзу, "і світло наприкінці тунелю" – вступ у ЄС.

2005, понеділок

Президент Віктор Ющенко представив нового керівника СБУ Ігоря Дріжчаного і по кількох пунктах розкритикував роботу відомства під керівництвом Олександра Турчинова. На додаток колишній віце-прем'єр Роман Безсмертний звинуватив СБУ часів Турчинова у прослуховуванні вищих посадових осіб.

Сам Турчинов оцінкам Ющенка здивувався. Він нагадав, що місяць тому на колегії з усіх силових структур лише СБУ отримала позитивну оцінку президента.

2006, вівторок

Одне з головних політичних питань: чи увійде офіційно "Наша Україна" до лав Антикризової коаліції. Дехто, наприклад, Володимир Стретович з блоку "Наша Україна", впевнений, що цього не буде: занадто багато протиріч між переговірниками. Дехто, наприклад регіонал Євген Кушнарьов запевняє, що текст коаліційної угоди уже остаточно відпрацьований на рівні експертів. Але найбільш чітке визначення існуючому стану речей дав соціаліст Василь Цушко, який підкреслив, що коаліція де-факто існує, і це те ж саме, що цивільний шлюб.

2007, середа

– Від Партії регіонів можна і лопатою одержати, погрожує команді президента міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич. РНБО вирішила усунути Шуфрича з посади, а президент Віктор Ющенко підписав відповідний указ. У ПР стверджують, що президент не мав на це повноважень, і звернулися за оцінкою до Конституційного суду.

Сам Шуфрич пішов у передвиборчу відпустку і не збирається залишати посаду.

– Партія регіонів погрожує імпічментом президенту Ющенку, якщо він не призначить дату референдуму про статус російської мови, позаблоковий статус України і призначення голів держадміністрацій шляхом прямого голосування.

У свою чергу, міністр закордонних справ Арсеній Яценюк висловив впевненість, що про НАТО українці знають стільки ж, скільки про роботу синхрофазотрона. "З усіх членів українського уряду... 90% членів уряду не скажуть вам, що таке Альянс. А ми хочемо запитати у 47 мільйонів населення", – сказав він.

2008, п'ятниця

Помаранчеві активно імітують підтримку громадян, не гребуючи прийомами радянських часів. В Кабміні розповіли про численні звернення громадян, які надходять до уряду. Їхні автори висловлюють підтримку Юлії Тимошенко. "Ваш уряд – найкращий із усіх урядів за 17 років!" – процитували у Кабміні один з листів.

А на Західній Україні відповіли "ланцюгом єднання" на підтримку Віктора Ющенка. Активісти "Єдиного Центру" і "Нашої України", інших організацій та партій створили живий ланцюг. В БЮТ заявили: щоб зібрати людей на акцію, використовували адмінресурс.

2009, субота

– "Тим, хто переймається майбутнім Яценюка, нагадаю, що кролики розмножуються швидко, але довго не живуть". Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко прокоментував майбутнє кандидата в президенти Арсенія Яценюка. Він також заявив, що тигри за тиждень з'їдають не менше двох кроликів, натякаючи на Юлію Тимошенко, якій до того подарували тигра Тигрюлю.

– В епіцентрі скандалу опинився нардеп від Партії регіонів Ельбрус Тедеєв. Днем у Голосіївському парку Києва сталася стрілянина між двома групами осіб, троє учасників якої потрапили до лікарні. Кілька учасників втекли на машині, зареєстрованій на Тедеєва. МВС заявило, що на місці подій перебував брат Ельбруса росіянин Роберт Тедеєв. Нардеп визнав, що його машина була в парку, але його помічники займалися там спортом. А Партія регіонів назвала обвинувачення в бік брата Тедеєва провокацією, тому що той знаходиться в Росії.

2010, неділя

ЗМІ паплюжать образ міліції, культивують атмосферу відвертої ворожнечі до неї, скаржаться у МВС. Як приклад негативного ставлення в міліції наводять сюжет ТСН щодо впровадження занять з англійської мови для працівників правоохоронних органів. В МВС стверджують, що міліцію в ньому показали як "збіговисько малоосвічених або ж навіть неписьменних громадян, нездатних виконувати свої професійні обов'язки на сучасному рівні".

2011, понеділок

– Безстрокове голодування почали біля Адміністрації президента ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вони вимагають забезпечити житлом тих, хто потребує, підвищити чорнобильцям пенсії, прикріпити ліквідаторів до військового госпіталю. З батальйону спеціального захисту із 750-ти працівників в живих залишились близько ста осіб, розповів активіст Володимир Рєзнік.

– Прем'єр Микола Азаров сподівається, що у 2016 році українці зітхнуть вільно і побачать, що залежність від імпортного газу є некритичною.

2012, середа

– Днепропетровск, мой дом родной,

Моя земля надежная.

Ты только будь всегда со мной,

Товарищ мой, Днепропетровск!

Слова Роберта Рождественського, виконує Йосип Кобзон. Міська рада Дніпропетровська (нині – Дніпро) затвердила гімн міста. Інша новина від депутатів: вони затвердили російську мову як регіональну. А мер Іван Куличенко запевнив, що у разі необхідності можна ініціювати особливий статус і для івриту.

– Валютні рахунки телеканалу ТВі арештовані за листом Міністерства економіки. Воно ж має дати дозвіл на те, щоб канал міг вести зовнішньоекономічну діяльність. Журналісти провели пікет під Національною радою з питань телебачення і радіомовлення з вимогою припинити репресії проти незалежних ЗМІ та відновити мовлення каналу ТВі.

2013, четвер

Вищий адмінсуд зобов'язав Центрвиборчком позбавити мандата нардепа Ігоря Маркова. Суд визнав доведеним фальсифікацію результатів голосування на окрузі Маркова. Але про знищення парламентаризму заявили не в Партії регіонів, у фракцію якої входив Марков – а в "Батьківщині". "Таким чином Янукович планує розправлятися з будь-яким неугодним депутатом", – пояснили опозиціонери. А глава Комітету виборців України Олександр Черненко підкреслив, що час для оскарження результатів виборів вже сплинув, тому й рішення по Маркову неправомочне.

2014, п'ятниця

– П'ятеро українських бійців загинули з того часу, як на Донбасі оголосили перемир'я, розповіли у РНБО. А з полону бойовиків звільнили 36 військовослужбовців ЗСУ.

– Застосування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в разі ратифікації угоди, відкладуть на рік – до 31 грудня 2015 року. Про це йдеться у трьохсторонній заяві представників України, ЄС та Росії. В МЗС підкреслюють: таким чином українські товаровиробники зможуть скористатися перевагами односторонніх преференцій ЄС та отримають додатковий час для пристосування до умов посиленої конкуренції.

2015, субота

– Конкурс з відбору керівника Державної фіскальної служби був бутафорним, заявив екс-заступник голови ДФС Костянтин Лікарчук. За його словами, реальний конкурс мав пройти за іншою процедурою.

У травні 2015 року рада з відбору кандидатури на голову ДФС представила на розгляд прем'єра дві кандидатури, одна з яких – майбутній керівник відомства Роман Насіров.

– Україна – як акціонерне товариство, яким володіють олігархи, вважає глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі. Він заявив про існування тіньового, паралельного уряду. "У нас – криза усіх інституцій, проблема із темпами реформ... Питання стоїть так – "Реформуйся або вмри", – додав Саакашвілі.

2016, понеділок

– Двоє українських військових загинули, п'ятеро дістали поранень та один зник без вісти після нападу на українські позиції диверсійно-розвідувальної групи бойовиків. Бій відбувся в районі Станиці Луганської.

– Стало відомо, що суддя-втікач Микола Чаус отримав хабар у 150 тисяч доларів від пенсіонерки, яка торгувала димедролом. 74-річній мешканці Київщини загрожувало до 12 років позбавлення волі за придбання та збут наркотиків. Проте рішенням Чауса вона отримала 5 років позбавлення волі без конфіскації майна і водночас вийшла на волю з іспитовим строком на 1 рік і 6 місяців.

Рустем Халілов, для УП