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Пограничники советуют выбрать другие маршруты из-за приезда Саакашвили

Пятница, 8 сентября 2017, 10:49

Через анонсированного экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили приездом в Украину пограничники советуют 9-12 сентября не пересекать границу с Польшей через пункт пропуска "Краковец".

Об этом сообщила Госпогранслужба в Facebook.

"Вниманию путешествующих: в связи с возможным проведением массовых собраний вблизи пункта пропуска "Краковец" на протяжении 9-12 сентября, Государственная пограничная служба Украины рекомендует выбрать другие маршруты движения во избежание возможных неудобств", - говорится в сообщении.

Также пограничники подчеркивают тем, кто собирается на границе встречать Саакашвили, что в пограничной полосе действуют особые правила.

"Поэтому просим соблюдать установленные законодательством нормы и правила", - говорится в сообщении.

Как рассказал УП представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян, пограничные наряды на пункте пропуска "Краковец" будут усилены, чтобы не допустить провокаций.

Позже стало известно, что пункт пропуска огородили колючей проволокой.

Как сообщалось, Саакашвили анонсировал свое возвращение в Украину 10 сентября.

При этом сторонники Саакашвили анонсируют на пункте пропуска мирную общественную акцию.

Встречать политика на границе также планируют народные депутаты фракции "Самопомич" и представители партии "Демократический альянс".

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, а 5 сентября Министерство юстиции получило третий запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу этого политика.

Украинские пограничники отмечали, что не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт политика уже недействителен.

Сам Саакашвили, по его же словам, путешествует с украинским паспортом.

Олег Твердь, УП

Темы: Саакашвилиграница
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