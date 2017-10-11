Хроника 11 октября. Тимошенко получила 7 лет, а сварщики высадили в воздух военный склад

Найцікавіше: 2003. Військові склади в Артемівську вибухнули через зварювальні роботи 2011. Тимошенко стала головним в’язнем країни 2012. "Сім’я" Януковича виходить на світовий рівень

2001, четвер

– Лідер СДПУ(о) Віктор Медведчук першим публічно зажадав відставки "найвищого військового керівництва держави", яке несе відповідальність за катастрофу Ту-154, під час якої загинули 78 пасажирів та членів екіпажу.

У першу чергу, йдеться про міністра оборони Олександра Кузьмука. До вимог звільнити міністра приєдналися і комуністи.

Сам Кузьмук написав заяву про відставку, але президент Леонід Кучма її не прийняв, тому що "не має наміру розкидати людей".

2002, п’ятниця

– Одне з найбільш авторитетних видань у військовій тематиці "Jane's Intelligence Digest" пише про те, що у листопаді 1998 року Україна уклала секретну угоду з Іраком про постачання радіолокаційних станцій "Кольчуга". Перша партія товару нібито надійшла у січні 1999 року. У квітні 1999-го про цю угоду довідалася американська розвідка.

Про "кольчужний скандал" говорили і в Конгресі США. Сенатор Найтгорс Кампбелл заявив, що продаж станцій вимагає рішучої й твердої відповіді з боку Сполучених Штатів.

2003, субота

– Лівійський лідер Муаммар Каддафі отримав орден князя Ярослава Мудрого 1-го ступеня. Президент Кучма нагородив його за внесок у розвиток українсько-лівійських відносин.

– 1700 тонн снарядів вибухнули напередодні на складі в Артемівську Донецької області. Вогонь знищив 10 складів із 17-ти. Снаряди пошкодили близько 200 будівель. Наступного дня з’ясували причину пожежі: на території складу велися зварювальні роботи!

Пізніше з’ясується, що військові розрізали металоконструкції для подальшого продажу. І робили це поруч із ящиком з боєприпасами.

2004, понеділок

– Кандидат у президенти Віктор Ющенко приїхав на передвиборчий мітинг до Львова. Хоча попередньо анонсувалося, що через стан здоров'я Ющенка замість нього прилетить Юлія Тимошенко.

У прес-службі кандидата переконують, що кризовий стан екс-прем’єра позаду. Проте коли він з’явився перед натовпом – люди вибухнули оваціями та сльозами. Стало зрозуміло, що оптимістичні заяви щодо його стану здоров’я не відповідають дійсності.

– Курйозом запам’ятався концерт на підтримку Віктора Януковича у Павлограді. Бедрос Кіркоров, батько співака Філіпа Кіркорова, переплутав кандидатів у президенти і закликав голосувати за Віктора Ющенка.

2005, вівторок

– Тишком-нишком в Україну повертається ДАІ.

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко розповів, що на автошляхах частково відновлять колишні пости Державтоінспекції – "виключно для операцій перехоплення або перевірки угону".

Президент Ющенко вирішив ліквідувати ДАІ через корупцію цього відомства у липні 2005 року.

– Бізнесмен Борис Березовський дав свідчення парламентській слідчій комісії щодо фінансування виборчої кампанії Віктора Ющенка. Він розповів, що спілкувався з Ющенком та його оточенням і фінансував демократичні інститути в Україні. Також він передав комісії додаткові платіжні доручення на 6 мільйонів доларів, але його підпису під ними немає.

Колишній перший помічник Ющенка Олександр Третьяков відповів, що телефонного зв’язку між Ющенком та Березовським він не організовував та даних для переказу грошей не передавав.

А от російський політик Борис Нємцов переповів слова Березовського, що той нібито фінансово підтримує екс-прем’єра Юлію Тимошенко.

2006, середа

– Екс-прем’єр Юлія Тимошенко влучно описує політичну ситуацію в країні:

"Ми маємо унікальне, суто українське, надбання: президент і прем'єр, секретаріат президента і уряд перебувають в опозиції один до одного.

Уряд торпедує президента контрасигнаціями, звільненням губернаторів, апетитами щодо бюджету і так далі. Секретаріат у відповідь оновлює свою армію, забороняє кортежу Януковича перекривати дороги і відправляє назад не контрасигновані укази.

Ще трохи, і вони один одному будуть сірники в замки встромляти і таємно різати один одного у своїх підсобних господарствах".

2007, четвер

– Експерти БЮТ та НУНС попередньо підписали проект коаліційної угоди. До нього додали протокол розбіжностей, до якого увійшли практично всі передвиборчі обіцянки двох політсил, виконати котрі найближчим часом буде неможливо.

За задумом, цей документ має лягти в основу програми діяльності нового Кабміну.

2008, субота

– Виборча кампанія у Верховну Раду стартувала, але вранці Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію президентського указу про дострокове припинення повноважень парламенту. У ЦВК одразу ж заявили, що виконуватимуть ухвалу.

Секретаріат президента вирішив оскаржити рішення суду в Апеляційному адмінсуді Києва, проте депутати від БЮТ заблокували роботу суду. СБУ надала охорону главі Адмінсуду та двом суддям. МВС теж відправило до суду спецпризначенців – охороняти суд від самих СБУшників.

2010, понеділок

– Цікавий інцидент стався в ефірі "Інтера". У вечірньому випуску "Подробиць" із сюжету про засідання ПАРЄ зникла фраза співдоповідача по Україні Майліс Репс. Вона закликала українську сторону реформувати СБУ та прокуратуру.

На телеканалі назвали відцензурований виступ Репс "абсолютно технічною помилкою".

2011, вівторок

– Юлія Тимошенко перетворилася на головного в’язня країни. Суддя Родіон Кірєєв чотири години зачитував вирок: 7 років ув’язнення, відшкодування 1,5 мільярдних збитків "Нафтогазу", позбавлення на 3 роки права обіймати посади в органах влади. Це найсуворіший вирок Тимошенко з можливих.

У залі суду Тимошенко висловила впевненість, що найближчим часом режим Януковича буде повалено.

Під стінами Печерського райсуду тим часом зібралися кілька тисяч мітингувальників.

Працівники МВС почали зачищати від них вулицю. Виникли сутички. Особливо бурхливих запакували до автозаків.

Адміністрація президента США Барака Обами закликала звільнити Тимошенко. Глибоко розчарований вердиктом і Євросоюз. Президент Росії Володимир Путін теж не може зрозуміти, за що Тимошенко отримала сім років.

2012, четвер

– УП знайшла інформацію про те, що "Сім’я" Януковича має статки не лише в Україні: президентський син Олександр Янукович має компанії у Швейцарії та Голландії. А допомагає "Сім’ї" вийти на світовий рівень Рінат Ахметов.

– Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" збирається судитися з Фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології через результати соцопитування, відповідно до яких партія не проходить до парламенту. За даними КМІС, "Україна – Вперед!" може набрати 1,4%. Проте сумнівні соціологічні компанії називали результати майже в 5 разів вищі.

На парламентських виборах партія покаже результат у 1,58%.

2013, п’ятниця

– Відпустить чи ні? Від Віктора Януковича чекають відповіді на питання, чи зможе Юлія Тимошенко поїхати на лікування до Європи? Переговори з цього приводу ще тривають. Янукович поки каже, що шукає шляхи вирішення ситуації.

Попереду саміт Східного партнерства, де буде вирішуватися доля України щодо асоціації з ЄС. А за два тижні до нього місія Кокса-Кваснєвського має відзвітувати, чим завершилися переговори з українською владою щодо Тимошенко.

2014, субота

– Терористи обстріляли колону Держприкордонслужби. Один прикордонник загинув. У РНБО розповіли про провокації з боку бойовиків в окремих пунктах зони АТО.

2015, неділя

– Для сил АТО день минув без обстрілів. Українські війська завершили відвід артилерії калібром менше 100 міліметрів. Також стало відомо, що 12-річний хлопчик підірвався на вибухівці біля селища Гранітне Донецької області.

2016, вівторок

– Двоє українських військових загинули та ще 8 дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. За добу бойовики випустили по українських позиціях близько 200 мін. А вранці 11 жовтня важкий обстріл стався біля Широкиного.

Тим часом президент Франції Франсуа Олланд заявив, що єдиний шлях виходу з конфлікту – виконувати Мінські домовленості. За його словами, спочатку на Донбасі мають припинити вогонь, провести місцеві вибори, а вже потім Україна має отримати контроль за кордоном.

Рустем Халілов, для УП