Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 4 октября 2017, 23:32

Украинские пограничники, законопроект по Донбассу, Антикоррупционный суд, претендент на главу НБУ, инцидент в Счастье, Муженко, Штепа и Рабинович на Грушевского – новости, которые обсуждали 4 октября.

Об украинских пограничниках. Государственная пограничная служба Украины разыскивает двух пограничников, пропавших во время мониторинга границы в Сумской области.

Позже российская сторона официально подтвердила задержание двух военнослужащих Госпогранслужбы Украины вблизи украино-российской государственной границы в Сумской области.

О законопроектах по Донбассу. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду два законопроекта о Донбассе вместо одного.

Первый - законопроект о реинтеграции Донбасса. Он предполагает признание Российской Федерации агрессором и определяет Минские договоренности как приоритетные при осуществлении мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины.

Второй – о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как стало известно, продолжение действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вынесли из законопроекта о реинтеграции Донбасса в отдельный документ по требованию "Народного фронта".

Об Антикоррупционном суде. Президент Петр Порошенко готов внести законопроект о создании антикоррупционного суда в Украине, но выступает за параллельное формирование антикоррупционной палаты в Верховном Суде.

О претенденте на главу НБУ. Первый замглавы Нацбанка Яков Смолий, которого называются преемником Валерии Гонтаревой, получает доходы от предоставления банкам в аренду собственного недвижимого имущества.

Об инциденте в Счастье. Военнослужащие Вооруженных сил Украины подстрелили мужчину, который переходил мост в Счастье. Он умер от кровопотери.

О Муженко. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к президенту Украины относительно увольнении начальника генштаба Виктора Муженко.

О Штепе. Экс-мэр Славянска Неля Штепа выписалась из харьковской больницы, куда была госпитализирована с гипертоническим кризом, и вернулась домой, в Славянск.

О Рабиновиче на Грушевского. Скандально уничтоженные иконы революции на улице Грушевского "заменили" новыми граффити с изображением Вадима Рабиновича.

Темы: Вооруженные силыДонбассМуженко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Вооруженные силы
Силы обороны отбили еще более километра на мелитопольском направлении
Контранступление ВСУ далеко от провала, еще много борьбы - генерал Милли
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: