Головні новини дня – за 60 секунд

Українські прикордонники, законопроект по Донбасу, Антикорупційний суд, претендент на главу НБУ, інцидент у Щасті, Муженко, Штепа і Рабинович на Грушевського - новини, які обговорювали 4 жовтня.

Про українських прикордонників. Державна прикордонна служба України розшукує двох прикордонників, які зникли під час моніторингу кордону на Сумщині.

Пізніше, російська сторона офіційно підтвердила затримання двох військовослужбовців Держприкордонслужби України поблизу україно-російського державного кордону на кордоні Сумської області.

Про законопроекти по Донбасу. Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо Донбасу, замість одного.

Перший - законопроект про реінтеграцію Донбасу. Він передбачає визнання Російської Федерації агресором та визначає Мінські домовленості як пріоритетні під час здійснення заходів щодо відновлення територіальної цілісності України.

Другий – про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як стало відомо, продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" винесли із законопроекту про реінтеграцію Донбасу в окремий документ на вимогу "Народного фронту".

Про Антикорупційний суд. Президент Петро Порошенко готовий внести законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні, але виступає за паралельне формування антикорупційної палати у Верховному Суді.

Про претендента на голову НБУ. Перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій, якого називаються наступником Валерії Гонтарєвої, отримує доходи від надання банкам в оренду власного нерухомого майна.

Про інцидент у Щасті. Військовослужбовці Збройних сил України підстрелили чоловіка, який перетинав міст у Щасті. Він помер від крововтрати.

Про Муженка. Комітет з питань національної безпеки та оборони звернувся до президента України щодо звільнення начальника генштабу Віктора Муженка.

Про Штепу. Екс-мер Слов'янська Неля Штепа виписалася з харківської лікарні, куди її було госпіталізовано з гіпертонічним кризом, і повернулася додому, у Слов'янськ.

Про Рабиновича на Грушевського. Скандально знищені ікони Революції на вулиці Грушевського "замінили" новими графіті із зображенням Вадима Рабіновича.