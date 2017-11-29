Хроника 29 ноября. Поражение Владимира Кличко и "саркофаг" на Подоле

Найцікавіше: 2010. У Львові протестують порожніми вітринами 2013. Саміт "Східного партнерства" не приніс довгоочікуваної Асоціації 2015. Володимир Кличко втратив пояси в бою з Тайсоном Ф’юрі 2016. Будівля Театру на Подолі викликала резонанс

2001, четвер

– Верховна Рада ухвалила закон, яким пробачила населенню борги за квартирну плату та комунальні послуги станом на 1 січня 2000 року. Спишуть борги тих українців, чий дохід нижчий від прожиткового мінімуму.

– Стало відомо, хто стане обличчям пропрезидентського виборчого блоку "За єдину Україну!". Список кандидатів у депутати на парламентських виборах очолить глава Адміністрації президента Володимир Литвин, а другим номером списку буде прем’єр Анатолій Кінах.

2002, п’ятниця

– Росія і Україна є друзями, вважає екс-прем’єр Віктор Ющенко.

"Жодна з партій блоку "Наша Україна" не налаштована антиросійськи", – запевнив він російських журналістів у Санкт-Петербурзі.

2003, субота

– "Хтось вважає, що головне в реформі – це максимальне ослаблення президента, перетворення його в слухняну маріонетку. Я з цим рішуче не згоден".

Президент Леонід Кучма про перебіг конституційної реформи в Україні.

2004, понеділок

– Помаранчева революція, день 8.

Протестувальники всю ніч тримали в облозі входи до Адміністрації президента і Кабміну.

Студенти "Києво-Могилянської Академії" пікетують МВС.

Юлія Тимошенко заявила, що влада хотіла силою розігнати Майдан, але цей сценарій не було реалізовано завдяки чесним офіцерам.

Міністр Кабміну Анатолій Толстоухов уже четвертий день не залишає будинок уряду – боїться, що поїхавши додому, потім не зможе потрапити до робочого місця. Жаліється, що не може дістатися кабінету, і прем’єр Віктор Янукович, який евакуював свою родину з Києва.

Сергій Тігіпко пішов у відставку з посади голови Нацбанку України (тому що вирішив повністю присвятити себе політичній діяльності), а також залишив передвиборчий штаб Віктора Януковича (тому що його функцію вже виконано).

З’явилася інформація, що на ICTV відсторонили головного редактора інформаційної служби Дмитра Кисельова, але в телекомпанії все заперечують.

2005, вівторок

– Вбито екс-голову Львівської облдержадміністрації Степана Сенчука. Його розстріляли з автомата вдень за кермом власного автомобіля.

– Українці – найбільші песимісти в СНД, свідчать результати соцопитування, що проводилося в Україні, Росії, Білорусі і Казахстані службами цих країн.

Оцінюючи перспективи своєї родини в наступному році, лише 2% опитаних українців висловили впевненість, що будуть жити значно краще, і 12% – що трохи краще.

2006, середа

– Прем’єр Віктор Янукович хоче забрати у президента Віктора Ющенка важіль впливу на держбюджет. Кабінет міністрів звернувся до Конституційного Суду з проханням розтлумачити, чи має президент право накласти вето на закон про державний бюджет.

2007, четвер

– НУ-НС та БЮТ нарешті створили демократичну коаліцію. Рішення вітали стоячи, бурхливими оплесками.

БЮТ забере посаду прем’єра (на неї претендує Юлія Тимошенко), а НУ-НС – спікера (пропонують кандидатуру Арсенія Яценюка).

З боку коаліційних фракцій підпис під угодою про коаліцію не поставив лише секретар РНБО Іван Плющ – він залишається прибічником широкої коаліції. Один із лідерів НУ-НС Юрій Луценко натякнув, що в цьому разі Плющу немає місця у фракції.

2008, субота

– "Наша Україна" не бачить себе в складі коаліції в існуючому парламенті. Це випливає зі слів лідера НСНУ В’ячеслава Кириленка.

"Сьогодні, намагаючись втягнути нас у дискусії про коаліцію, Тимошенко знову готує об’єднання з Януковичем", – заявив він.

Про створення широкої коаліції як єдиного виходу з політичної кризи говорить лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко.

– Президент Віктор Ющенко став головою партії "Народний Союз Наша Україна". Перед обранням він заявив про готовність представляти партію де-юре, тоді як очолювати її де-факто має В’ячеслав Кириленко.

2009, неділя

– Регіонал Борис Колесніков розповів, що у 2005 році секретар РНБО Петро Порошенко попередив його про майбутній арешт та натякнув, що краще покинути країну.

"1 квітня я був у нього в Секретаріаті президента, і він сказав, що є замовлення, готується наїзд на Ріната Ахметова і на мене", – заявив Колесніков.

2010, понеділок

– У документах американських дипломатів, опублікованих на сайті Wikileaks, ідеться й про Україну.

А саме – що "кримінальний авторитет" Семен Могилевич опікувався продажем російського газу в Україну через компанію "РосУкрЕнерго".

Розповідається і про те, що лівійський лідер Муаммар Каддафі майже ніколи не розлучається з українською медсестрою Галиною Колотницькою, якій він дуже довіряє.

– Хроніка Податкового майдану.

На Майдані перебуває близько 10-12 тисяч протестувальників, стверджують у штабі порятунку українського підприємництва, проте ЗМІ пишуть про 1,5 тисячі осіб.

Вдень підприємці зачитали на Майдані незалежності Акт об'єднання українського народу, а потім вирушили мітингувати проти підписання Податкового кодексу під стіни Верховної Ради.

А у Львові підприємці підійшли до протестів креативно: створили вулицю Порожніх вітрин.

2011, вівторок

– У Києві сталися сутички між чорнобильцями, які мітингують біля будинку уряду, та "беркутівцями". У БЮТ стверджують, що одного з чорнобильців побили до втрати свідомості.

– У Києві вбито фотокореспондента тижневика "2000" Віталія Розвадовського. Злочин вчинили з наміром пограбування. Вбивцю засудять на п’ять років.

– Екс-прем’єра Юлію Тимошенко, яку утримують у СІЗО, перевели до медичної палати. "У неї паморочиться в голові, йде кров з носа, німіє ліва рука", – розповів про стан Тимошенко її адвокат Сергій Власенко.

2012, четвер

– Президент Віктор Янукович дав старт "біометричним паспортам", підписавши відповідний закон.

– Вісім років поспіль мільярдер Рінат Ахметов очолює рейтинг найбагатших українців за версією журналу "Кореспондент". Проте порівняно з минулим роком статки Ахметова скоротилися на третину: з 25,6 мільярдів доларів до 17,8 мільярдів.

Практично кожна четверта людина у сотні багатіїв – родом з Донеччини.

– Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що у Менській колонії, де він перебуває, його свідомо доводять до інвалідності.

"Після проведення 8 листопада 2012 року чергової медкомісії я так і не отримав протягом 20 днів жодної (!) пігулки з прописаних мені фахівцями МОЗ медпрепаратів", – зазначив він.

2013, п’ятниця

– Євромайдан, день 9.

У Вільнюсі відбувається саміт "Східного партнерства". Ще 10 днів тому здавалося, що цього дня Україна підпише тут Угоду про асоціацію з ЄС. Президент Віктор Янукович на саміт приїхав, проте ніяких документів не підписував, навіть декларації про наміри. Натомість заявив про зацікавленість в угоді про стратегічне партнерство з Росією.

На противагу протестувальникам Партія регіонів збирає у Києві "тітушок". У центрі міста молодики побили журналістів, а також двох міліціонерів. На Європейській площі збирають Антимайдан.

На Львівщині близько півмільйона людей створюють живий євроланцюг.

В опозиції очікують на силовий розгін акцій протесту. Ввечері зі сцени Євромайдану співачка Руслана Лижичко зачитує резолюцію: активісти вимагають відставки Віктора Януковича.

2014, субота

– На Майдані у Києві відбувається акція "Ніч пам’яті", присвячена річниці розгону "Беркутом" студентського Євромайдану. Згадати події річної давнини збирається кілька тисяч осіб.

2015, неділя

– Володимир Кличко не зміг захистити свої чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO й IBO у поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.

За рішенням суддів, він програв британцю. Після бою Ф’юрі вибачився перед Кличком, а також Ленноксом Льюїсом за всю зневагу на їхню адресу, яку він висловлював упродовж останніх років.

2016, вівторок

– За 30 років після Чорнобильської катастрофи над четвертим енергоблоком встановили арку, що захищатиме об’єкт впродовж ста років.

"110 метрів заввишки, 257 метрів завширшки, 164 метри завдовжки. Це є найбільша у світі рухома конструкція, яка будь-коли будувалася людством", – підкреслив президент Петро Порошенко.

– У Києві відкрили фасад нової будівлі Театру на Подолі.

Новобудова, що дуже вирізняється виглядом з-поміж історичних будівель Андріївського узвозу, викликала великий резонанс. Критики в соцмережах називають будівлю "саркофагом" та "крематорієм".

"Це архітектура сьогоднішнього дня", – сказав журналістам архітектор будівлі Олег Дроздов. А головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що будівництво ще не можна вважати завершеним.

Рустем Халілов, для УП