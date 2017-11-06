Водителю Touareg из харьковского ДТП отказали в статусе потерпевшего

Киевский райсуд Харькова отказался признать потерпевшим водителя автомобиля Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который стал участником смертельного ДТП в Харькове 18 октября.

Об этом говорится в решении суда, размещенном на сайте Единого реестра судебных решений.

С просьбой предоставить такой статус обращался адвокат Дронова Сергей Перепелица.

В частности, представитель защиты жаловался в суд на действия следователя и требовал внести водителя Touareg в уголовное производство как потерпевшего.

Но судья Светлана Муратова отказалась удовлетворять прошение, так как считает, что менять статус Дронова, который сейчас проходит по делу в качестве свидетеля, нужно после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина. Она - дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.