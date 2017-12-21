Хроника 21 декабря. Несладкая жизнь Януковича и угрозы Коломойского Саакашвили

Найцікавіше: 2001. США карають Україну за "піратство" 2011. Янукович нічого не знає про солодке життя президента 2015. Скандальне інтерв’ю Коломойського про Порошенка, Тимошенко та Саакашвілі

2001, п’ятниця

– Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло Україні довгострокові і короткострокові кредитні рейтинги на рівні "В". За підрахунками агентства, за два роки реальний ВВП зріс на 14%, а інфляція в 2001 році знизилася до 12%.

– США ввели санкції проти України через неухвалення нею законодавства для боротьби з піратським виробництвом аудіозаписів та оптичних носіїв.

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження заборонних митних тарифів на імпорт металів, взуття та інших товарів з України на 75 мільйонів доларів. Ці санкції мають компенсувати збитки США.

"На місці США і я б так зробив. Якщо ми хочемо грати за міжнародними правилами, Україна не повинна бути винятком", – прокоментував це президент Леонід Кучма.

2002, субота

– Процес приєднання України до Світової організації торгівлі провалено, вважає міністр економіки і європейської інтеграції Валерій Хорошковський.

"За прогнозами західних урядів, Україна може стати членом СОТ не раніше 2010 року, хоча указом президента ми повинні були до 2003 року провести всі технічні переговори", – розповів він.

Україна стала членом СОТ у 2008 році.

2004, вівторок

– Учасники автопробігу "Поїзд дружби" не змогли потрапити до Донецька – на під'їзді до обласного центру близько трьохсот автомобілів заблокували їм дорогу. "Поїзд" повернув на Харків.

2005, середа

– Україна має намір переглянути тарифи на базування Чорноморського флоту Росії в Криму. Про це заявив міністр економіки і торгівлі Арсеній Яценюк.

2006, четвер

– Перед початком сесії в Київраді сесійний зал освятили, проте це не завадило сутичкам.

Депутати від БЮТ, блоку Кличка та "Нашої України" спробували завадити промерській більшості ухвалити питання про виділення земельних ділянок. На повну гучність ввімкнули пожежні сирени, зламали перегородку, що розділяє президію і сесійну залу Київради.

Проте це не допомогло. Секретар Олесь Довгий просто називав номер питання, а більшість слухняно натискала кнопки.

2007, п’ятниця

– Партія регіонів створила опозиційний уряд. Його головою став лідер партії Віктор Янукович. Микола Азаров очолив опозиційний Мінфін.

– "Комерсант-Україна" пише про формат об'єднання гірничо-металургійних активів групи "Метінвест" Ріната Ахметова і "Смарт-холдингу" Вадима Новинського.

"Метінвесту" передають пакети акцій підприємств, натомість Новинський має за це отримати 25%+1 акцію в металургійному бізнесі Ахметова.

2008, неділя

– "Насправді я не такий дурень, як можу здаватися. Я – владна людина". Міський голова Києва Леонід Черновецький вважає себе поважною людиною.

2009, понеділок

– "Я не хворію манією величі. Це найбільша біда української політики". Кандидат у президенти Арсеній Яценюк вважає себе нормальною людиною, бо вчасно втік з парламенту.

– У 6 мільйонів євро обійшовся донецькому "Шахтарю" перехід у команду бразильського півзахисника Алекса Тейшейри.

2010, вівторок

– Президент Віктор Янукович вніс до Верховної Ради подання на призначення Сергія Арбузова, якого вважають близьким до президентського сина Олександра, головою Нацбанку. А міністром охорони здоров'я став директор Київського центру дитячої кардіології Ілля Ємець.

– Організація "Стоп цензурі" звернулася до влади з вимогою не чинити перешкод у професійній діяльності журналістів та дати оцінку проявам свавілля представників силових органів.

2011, середа

– "Я дуже мало маю часу для насолод [...] Про яке солодке життя ви говорите, я не знаю, і обговорюєте весь час тему моєї родини. Я вам хочу сказати, що я вам не заздрю". Президент Віктор Янукович відповідає на прес-конференції на запитання журналіста Мустафи Найєма.

– "У вас ніч, у нас ще вечір" – "Тому ви в нас кров-то і п'єте. Сідайте". Так почалася розмова прем’єрів України та Росії Миколи Азарова та Володимира Путіна в Підмосков’ї.

Проте закінчилася вона нічим. Як зізнався Азаров, переговори щодо газу зайшли в глухий кут, тому що поступки, яких вимагає російська сторона за зниження ціни на газ, надто високі і неприйнятні для України.

2012, п’ятниця

– 83 людини загинули в Україні від переохолодження після того, як ударили морози. Таку статистику станом на ранок 21 грудня озвучив радник міністра охорони здоров'я Володимир Юрченко.

– Опозиція хоче повернути в паспорти "п’яту графу". Депутат від "Батьківщини" Олег Канівець зареєстрував перший законопроект про внесення в документи графи "національність". У "Свободі" пообіцяли найближчим часом подати в Раду свій пакет аналогічних законопроектів.

2013, субота

– Активісти "Автомайдану" влаштували пікет під будинком, де проживає глава МВС Віталій Захарченко. Міліціонеру запропонували покинути свій пост добровільно, інакше його ганебно відправлять "на звалище".

2014, неділя

– До 2012 року президент Росії Володимир Путін не мав жодних заперечень проти приєднання України до ЄС. Про це розповів екс-глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу. Проте після переобрання Путін, на його думку, змінився.

– Мільйони гривень, валюту, автівки та зброю залишило в окупованому бойовиками Донецьку відділення "Ощадбанку", яке переїхало до Краматорська. Найманці одразу захопили сховище банку.

2015, понеділок

– Справжнім скандалом стало інтерв’ю в Politico, яке олігарх Ігор Коломойський дав британському журналістові Оліверу Керролу.

"Як тільки він залишить свій пост, я поб'ю його, як пса", – сказав Коломойський про губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

"Я не міг підтримати її, тому що вона – проститутка. Не можна бути трішки вагітною. Не можна бути в опозиції і в уряді одночасно". А це вже Коломойський розповідає про свою зустріч у Європі з Юлією Тимошенко.

"Якщо Янукович був безграмотним диктатором, то Порошенко є освіченим узурпатором, котрий домагається абсолютної влади". А це вже про те, що Коломойський не захотів співпрацювати з президентом та потрапив під його удар.

Того ж дня Ігор Коломойський заявив, що цього інтерв’ю виданню Politico він не давав. А Олівер Керрол оприлюднив свою переписку, згідно з якою він представився Коломойському журналістом одразу кількох видань, у тому числі і Politico.

– ЄС на півроку продовжив економічні санкції проти Росії. У свою чергу прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про "санкції" проти України і доручив підготувати позов про стягнення з України трьохмільярдного "кредиту Януковича".

2016, середа

– Двоє українських військових загинули та четверо дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. А в Міноборони повідомили, що під час боїв на Світлодарській дузі на Донеччині 18 грудня бойовики взяли в полон одного українського військовослужбовця.

– Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2017 рік, а також підтримала законопроект про створення Фінансової поліції та єдиного реєстру ПДВ.

– У своєму будинку у Вінницькій області застрелився колишній заступник голови "Нафтогазу" часів Януковича Геннадій Юр'єв. Це сталося після того, як співробітники військової прокуратури прибули до будинку для затримання Юр’єва.

"Ми ще тільки вскривали приміщення, коли почули постріл", – розповів генпрокурор Юрій Луценко.

Рустем Халілов, для УП