Аваков: Ситуацию с Саакашвили может разрешить только суд
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что ситуация, которая возникла с задержанием и объявлением подозрения лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили, может решить только суд.
Об этом он написал в Twitter.
"Любой конфликт имеет только законный путь разрешения – пока не будет решения суда – все происходящее не найдет решения", - написал Аваков.
Он добавил, что Саакашвили обязан подчинится требованиям закона.
"Пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения!", - подытожил Аваков.
Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.
Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.
Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвилине пускали.
Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".
После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.
Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.
Позже в СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины.
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