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Аваков: Ситуацию с Саакашвили может разрешить только суд

Вторник, 5 декабря 2017, 13:35

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что ситуация, которая возникла с задержанием и объявлением подозрения лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили, может решить только суд.

Об этом он написал в Twitter.

"Любой конфликт имеет только законный путь разрешения – пока не будет решения суда – все происходящее не найдет решения", - написал Аваков.

Он добавил, что Саакашвили обязан подчинится требованиям закона.

"Пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения!", - подытожил Аваков. 

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвилине пускали.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

Позже в СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины. 

Читайте также: Задержание Саакашвили

Темы: СаакашвилиАваковМВД
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