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Суд просит ГПУ и АП выдать документы о Саакашвили

Пятница, 2 марта 2018, 11:52

Кассационный суд истребует у Генеральной прокуратуры решение об отказе экстрадировать в Грузию экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Соответствующее ходатайство защиты политика удовлетворил суд, рассматривающий кассацию на отказ миграционной службы предоставить Саакашвили статус беженца, передает Укринформ.

"Ходатайство истца об истребовании доказательств удовлетворить. Истребовать у Генеральной прокуратуры Украины должным образом заверенную копию решения Генпрокуратуры от 31 марта 2015 об отказе в выдаче Саакашвили в Грузию", – цитирует издание судьи Раису хана.

Как сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий, в иске о признании Саакашвили беженцем защитники политика ссылаются именно на этот документ.

По его словам, в решении о лишении Саакашвили гражданства, говорится, что он ввел в заблуждение государство, и не было известно о его грузинской судимости.

"Но хочу отметить, что официально Генпрокуратура решением от 31 марта 2015 отказала Грузии в экстрадиции, тем самым признала то, что государство знало о таких преследования", – сказал он.

Суд также истребует у Администрации президента материалы, которые стали основанием для принятия в гражданство Саакашвили и его прекращения.

Чернолуцкий просил истребовать эти документы и приобщить к делу в качестве доказательства.

В то же время сообщается, что суд не удовлетворил ходатайство о переходе от упрощенного к общему производства по делу.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

27 декабря в Окружной админсуд Киева поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе о признании его беженцем, но позже суд признал законным отказ предоставить Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.

5 февраля 2018 апелляционный суд также признал отказ в статусе беженца для Саакашвили законной.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Темы: Саакашвилисудгражданство
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