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У Кличко заявили, что к штурму палаточного лагеря под ВР непричастны

Суббота, 3 марта 2018, 12:31

Коммунальные службы Киева не имеют отношения к решению о демонтаже палаточного городка под Верховной Радой на площади Конституции и ул. Грушевского.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил советник мэра Киева, нардеп от БПП Дмитрий Белоцерковец.

"Полиция заявила, что это (демонтаж. - ред.) произошло по решению суда для следственных действий в рамках уголовных дел. После демонтажа полиция официально обратилась к коммунальным службам с тем, чтобы на Грушевского убрали мусор и дорогу от снега", - сообщил Белоцерковец. 

Вместе с тем, как стало известно из источников УП в городской власти, коммунальщики не проводят и не проводили никаких действий по демонтажу, поскольку до сих пор не получили официального письма, а имели лишь устные обращения.

"Ни одна единица техники не снята с маршрутов для того, чтобы убирать палатки на ул. Грушевского, техника выполняет свою работу в штатном режиме", - добавил собеседник УП.

Отметим, техника, которая была задействована для демонтажа палаточного городка под ВР, не имеет опознавательных знаков какого-либо из столичных КП. Кроме того, на большинстве машин нет номерных знаков.

 

По данным онлайн-ресурса КГГА, на котором отражена работа снегоуборочной и коммунальной техники, в районе ул.Грушевского возле ВР находится одна машина. По данным источника УП в столичной власти, она находится там в штатном режиме.

 

Как сообщает корреспондент УП с места события, после штурма палаточного городка под ВР и задержаний участников акции правоохранители начали его демонтаж. С территории лагеря вывезли 3 прицепа вещей.

Группа киевлян - около 20 человек - требовала "прекратить этот бардак", митингующие бросали под колеса буксующей техники снег и кричали "позор".

Ранее Нацгвардия и коммунальщики покинули территорию палаточного городка, из которого вывозили демонтированные палатки, вещи митингующих грузили в служебные МАЗы и два трактора. 

 
 
 
 все фото - Эльдар Сарахман, УП

Как известно, утром 3 марта в палаточном городке под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств(Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР.

Сообщалось о 50 задержанных и доставленных в отделения полиции участников акции под ВР.  Позже в полиции уточнили, что в райотделения доставлены более 100 жителей палаточного городка, а в лагере обнаружены и изъяты  9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин. Также в полиции сообщили о 4 правоохранителях, которые получили ранения в ходе стычек. 

Нардеп Егор Соболев сообщал, что во время штурма лагеря в нем находилось от 70 до 100 человек, все были задержаны и доставлены в отделения полиции. По его словам, правоохранители проводят следственные действия и "ищут что-либо, что смогут выдать за оружие".

Оксана Коваленко, Эльдар Сарахман, УП
Темы: КиевКГГАВерховная Радамитингиполиция
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