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Дочь Скрипаля перед отравлением получила доступ к деньгам брата – СМИ

Вторник, 3 апреля 2018, 12:43

Дочь российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия за несколько дней до отравления получила доступ к тайному банковскому счету в размере 150 тысяч фунтов стерлингов.

Как пишет британская газета "Mirror", это были деньги от продажи дома в Великобритании, который принадлежал ее покойному брату Александру и его бывшей жене Наталии.

Александр умер "при загадочных обстоятельствах" в Санкт-Петербурге в прошлом году, уточняет издание.

Наталия, которая сейчас замужем за тренером по теннису из Уэльса, продала дом и выплатила половину суммы бывшему мужу.

Экс-полковник российкой разведки, двойной агент Сергей Скрипаль в конце февраля передал дочери Юлии доверенность на использование счета, зарегистрированного на Александра.

По данным издания, сейчас деньги находятся в каком-то российском банке.

О "тайном банковском счете" сообщила племянница Сергея Скрипаля Виктория, которая на этой неделе планирует повидать Юлию в больнице в Солсбери.

Британские власти готовы предоставить Виктории Скрипаль визу, чтобы она могла навестить кузину, пришедшую в сознание, и своего дядю Сергея, который остается в коме.

Виктория, которая проживает в Ярославле, рассказала, что после развода жена Скрипаля-младшего Наталия заплатила ему 200 000 долларов США, и он сохранил эти деньги.

"Сейчас они в российском банке", – заявила она.

Виктория считает странным мужчину, с которым Юлия встречалась и жила в Москве, – и который не объявляется после отравления.

Российские СМИ отмечали, что друг Юлии и его мать работают в компании, тесно связанной с российскими спецслужбами.

Экс-жена Александра Скрипаля – также дочь полковника ГРУ Геннадия Грищенко, который ранее дружил с Сергеем Скрипалем, но после разоблачения его как "предателя", разорвал с ним контакт.

Наталия вышла замуж второй разе еще в 2011 году, но в прошлом году горевала по Саше, который умер якобы из-за проблем с печенью.

Как известно, Сергея Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили без сознания на скамейке вблизи оного из торговых центров города Солсбери, Великобритания.

По данным британского следствия, их отравили нервнопаралитическим веществом "Новичок", который могли произвести в России.

Следствие не исключает, что "Новичок" мог содержаться в гречке со специями, привезенным Скрипалю из России знакомой семьи.

Ядовитое вещество обнаружили дома у Скрипаля, больше всего – у входных дверей.

Россия обвинения в отравлении Скрипалей отрицает.

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После отравления Скрипаля многие страны выдворили российских дипломатов, а  РФ поступила зеркальным образом.

Алена Рощенко, УП
Темы: шпионажРосcияВеликобританияскандал
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