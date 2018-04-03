Холодницкий объясняет, что дозволено главе САП, а что директору НАБУ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объясняет, что как процессуальный руководитель по уголовным производствах вправе сам решать, какое количество информации раскрывать.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", отвечая на упреки директора НАБУ Артема Сытника в разглашении секретной информации следствия.

"Директор НАБУ не является детективом. А я не только руководитель САП, я еще и прокурор. И в тех производствах, в которых меня обвиняют, что я разглашаю данные следствия, я действовал как процессуальный руководитель", – заявляет Холодницкий.



"А процессуальный руководитель по закону сам решает объем информации, который, кому и когда он вправе раскрывать", – отмечает он.

"... Если мы запрещаем процессуальному руководителю, то знаете... Есть мое дело, я процкер, а мне другие будут рассказывать, что я могу говорить, а что нет? Поэтому здесь мы поборемся", – добавил руководитель САП.

Кроме этого Холодницкий вспомнил уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по подозрению в разглашении секретной информации:

"... меня обвиняют в разглашении данных следствия. Понимаете, когда Сытник на офф-рекорде журналистам не просто читает протоколы негласных следственно-розыскных действий по делу Кулика, а разглашает данные, которые порочат честь человека, то это прямая уголовная ответственность", – отмечает руководитель САП.

Подробнее о прослушивании, контактах с НАБУ, состоянии дел в резонансных расследованиях читайте в интервью УП "Назар Холодницкий: Кто-то хочет, чтобы я быстро освободил место"

Как известно, в ноябре 2017 года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по обращению депутата от "Народного фронта" Елены Масориной.

Масорина утверждает, что Сытник летом 2017 предоставил группе журналистов неофициальное интервью, в ходе которого сообщил обстоятельства и подробности досудебного расследования в ряде резонансных уголовных производств, порочащие человека, унижающие его честь и достоинство.

Как известно, в конце марта 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть две жалобы и вопрос снятия с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении Холодницкого стал "слив" информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его склоняли "работать против" Национального антикоррупционного бюро.

"Скажу так, когда негласно были предложения работать против НАБУ, я отказывался. К сожалению, коллеги из НАБУ таким предложением по САП воспользовались", - сказал он.