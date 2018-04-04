Сестра о Савченко: Потеряла 10 кг, но настроение боевое

Сестра подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко Вера заявляет, что арестованная за 12 дней голодания потеряла 10 кг, но настроение ее боевое.

Об этом она сказала "Украинской правде".

Вера отметила, что видела Надежду 3 апреля.

"Она голодает 12 дней, боевое настроение. Но, конечно, очень осунулась и потеряла 10 кг. Была более 80 кг, а сейчас 75. Но рвоты нет, - ей уже дали воду бутилированную, до того она пила из-под крана. Я передала ей лекарства: ношпу и капли для носа", - сказала сестра арестованной.

Она заверила, что Савченко не принимает глюкозы, чая или кофе.

"Если есть глюкоза – это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты – это ее маленькая радость", - сказала Вера.

Она отметила, что передала Надежде средства личной гигиены, книги, кодексы и Конституцию, потому что Савченко "начала делать свои замечания и свои наработки".

Сестра также добавила, что первая половина дня Надежды в СИЗО проходит "более-менее радостно, а вторая половина дня тянется, потому что когда ты не ешь, то у тебя день увеличивается вдвое".

По словам Веры, Надежда не собирается прекращать голодовку.

"Она уже узнала, куда помещают арестантов, если они в плохом состоянии. Это единственная клиника, недалеко от Троещины, которая принимает арестантов. Так она предупредила меня, что если что, то она будет перемещена туда, и чтобы я знала, где ее искать", - подытожила Вера Савченко.

Как известно, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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