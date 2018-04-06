Санкции США не повлияют на встречу Трампа с Путиным - Белый дом

Новые американские санкции не повлияют на подготовку встречи президента США Дональда Трампа вместе с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По ее словам, представители Трампа будут продолжать работать над организацией встречи с Путиным в будущем.

"Как сказал президент, он хочет иметь хорошие отношения с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий россиян", - сказала пресс-секретарь.

В конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в которой перечислены именаприближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.



В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $ 1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.



В список Минфина США попали и российские компании, которые как минимум на четверть принадлежит государству и имеют доход более 2 миллиардов долларов.



Шведский экономист Андерс Ослунд, который был одним из консультантов "кремлевского списка", заявил, что сначала список подготовила команда экспертов, но позже чиновник из администрации Дональда Трампа поручил заменить его на перечень, составленный на основе рейтинга Forbes самых богатых людей мира и фамилий с администрации президента РФ.

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".



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