Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Санкции США не повлияют на встречу Трампа с Путиным - Белый дом

Пятница, 6 апреля 2018, 23:01
Санкции США не повлияют на встречу Трампа с Путиным - Белый дом

Новые американские санкции не повлияют на подготовку встречи президента США Дональда Трампа вместе с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По ее словам, представители Трампа будут продолжать работать над организацией встречи с Путиным в будущем.

"Как сказал президент, он хочет иметь хорошие отношения с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий россиян", - сказала пресс-секретарь.

В конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в которой перечислены именаприближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $ 1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

В список Минфина США попали и российские компании, которые как минимум на четверть принадлежит государству и имеют доход более 2 миллиардов долларов.

Шведский экономист Андерс Ослунд, который был одним из консультантов "кремлевского списка", заявил, что сначала список подготовила команда экспертов, но позже чиновник из администрации Дональда Трампа поручил заменить его на перечень, составленный на основе рейтинга Forbes самых богатых людей мира и фамилий с администрации президента РФ.

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

Читайте также: Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в докладе Минфина США (полный перечень)

Мария Думанская, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияТрампПутинсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
США
"Советские БМП и близко не стоят": Минобороны объяснило преимущества Bradley
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ
Последние новости
05:31
Разрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: