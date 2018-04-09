Украинцу Грибу в российском СИЗО не оказывают медпомощи - отец
Украинцу Павлу Грибу в российском СИЗО не оказывают медицинской помощи, его состояние ухудшается.
Об этом написал в понедельник в Facebook его отец Игорь Гриб.
"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не оказывается", - заявил отец Павла.
"Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время. Жизнь Павла в опасности!", - добавил он.
По словам Игоря Гриба, российский адвокат Павла находится в СИЗО-5 Краснодара на следственных действиях.
Как сообщалось, 21 марта Российский апелляционный суд оставил под стражей до мая украинца Павла Гриба, который в августе 2017 года был похищен в Беларуси и находится в СИЗО Краснодара по обвинению в подготовке теракта.
Ранее российский суд продлил его арест до 4 мая.
Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.
Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.
Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых в украинском не пустили.
В РФ отвечали, что у украинца Гриба нет проблем со здоровьем.
Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.
Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.
Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.
Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.