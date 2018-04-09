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Украинцу Грибу в российском СИЗО не оказывают медпомощи - отец

Понедельник, 9 апреля 2018, 14:55

Украинцу Павлу Грибу в российском СИЗО не оказывают медицинской помощи, его состояние ухудшается.

Об этом написал в понедельник в Facebook его отец Игорь Гриб.

"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не оказывается", - заявил отец Павла.

"Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время. Жизнь Павла в опасности!", - добавил он.

По словам Игоря Гриба, российский адвокат Павла находится в СИЗО-5 Краснодара на следственных действиях.

Как сообщалось, 21 марта Российский апелляционный суд оставил под стражей до мая украинца Павла Гриба, который в августе 2017 года был похищен в Беларуси и находится в СИЗО Краснодара по обвинению в подготовке теракта.

Ранее российский суд продлил его арест до 4 мая.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Генконсульство Украины также неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования юноши.

Однако, так и не получив ответа, Украина решила самовольно отправить группу врачей, которых в украинском не пустили.

В РФ отвечали, что у украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

Павел Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин, после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще 17 августа, до момента прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcия
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