Напад на Найєма: нападник вимагає зняти арешт з його Mercedes

В п’ятницю, 11 травня, Апеляційний суд Києва розгляне апеляцію на арешт автомобіля Mercedes, що належить нападнику на народного депутата Мустафу Найєма.

"Розгляд апеляційної скарги адвоката Сініченка І.С в інтересах Саітова М.А. на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 03.05.2018 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12018100100004974", - йдеться в документі.

Розгляд справи призначено на 9:25 ранку.

Сам нардеп вважає, що у прокурора по цій справі Дмитра Байчаса наявний конфлікт інтересів, оскільки той має дружні стосунки з підозрюваним Саітовим Магомедом-Аміном.

"Дивує те, що прокурор Байчас досі фігурує у цій справі. Цей прокурор в дружніх стосунках з одним з підозрюваних, який зараз приховується в Азербайджані. Він вступав в непроцесуальний контакт з його родичем, у нього є конфлікт інтересів", - сказав УП Найєм.

7 травня Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував підозрюваного в побитті нардепа Мустафи Найєма Магомеда-Аміна Саітова, який втік в Азербайджан, до 1 липня.

Суд в Баку відпустив його під особисте зобов’язання.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова, але процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником кофлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукують за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості. Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.