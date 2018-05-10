Напад на Найєма: нападник вимагає зняти арешт з його Mercedes

В п’ятницю, 11 травня, Апеляційний суд Києва розгляне апеляцію на арешт автомобіля Mercedes, що належить нападнику на народного депутата Мустафу Найєма.

"Розгляд апеляційної скарги адвоката Сініченка І.С в інтересах Саітова М.А. на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 03.05.2018 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12018100100004974", - йдеться в документі.

Розгляд справи призначено на 9:25 ранку.

Сам нардеп вважає, що у прокурора по цій справі Дмитра Байчаса наявний конфлікт інтересів, оскільки той має дружні стосунки з підозрюваним Саітовим Магомедом-Аміном.

"Дивує те, що прокурор Байчас досі фігурує у цій справі. Цей прокурор в дружніх стосунках з одним з підозрюваних, який зараз переховується в Азербайджані. Він вступав в непроцесуальний контакт з його родичем, у нього є конфлікт інтересів", - сказав УП Найєм.

Брат нардепа Масі Найєм повідомив, що саме власник автомобіля викликав "на підмогу" свого брата "Магу", який зараз переховується за кордоном.

Крім того 11 травня Апеляційний суд має розглянути апеляцію на запобіжний захід Саітову Ахмеду Абубакаровичу.

7 травня Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував підозрюваного в побитті нардепа Мустафи Найєма Магомеда-Аміна Саітова, який втік в Азербайджан, до 1 липня.

Суд в Баку відпустив його під особисте зобов’язання.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова, але процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником конфлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукують за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості. Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.