Савченко попросил бесплатного адвоката

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Понедельник, 14 мая 2018, 13:47

Депутат Надежда Савченко просит предоставить ей государственного адвоката

Об этом она заявила в Шевченковском райсуде Киева, который рассматривает вопрос продления меры пресечения для депутата.

В суде сообщили, что поступило 4 заявления от Савченко от 11 мая об отказе от адвокатов Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина.

Савченко объяснила: "Я написала в пятницу все эти отказы, но передать следователю смогла только сегодня утром, потому что почта в тюрьме работает в определенные рабочие дни".

"Я не олигарх и не из богатой семьи – я не могу себе позволить платных адвокатов", – сказала она.

"Мне очень непонятно слышать публичные заявления адвокатов, что они разрывают со мной сотрудничество из-за некорректного поведения моей сестры. Я считаю, что адвокаты не имеют права настраивать своих подзащитных против их родственников", – добавила Савченко.

"Если такое будет повторяться, мне придется писать в союз адвокатов, адвокатскую палату, чтобы таких адвокатов лишили лицензии. Несмотря на слабую процессуальную работу, они имеют право делать такие заявления", – заявила она.

"Поэтому я разрываю сотрудничество со всеми адвокатами и прошу предоставить мне ... Я готова защищаться сама – но понимаю, что по закону вы должны мне предоставить бесплатного адвоката", – сказала депутат.

Савченко подтвердила, что отказывается и от услуг Шадрина.

В региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи уже обратились о предоставлении защитника для Савченко.

Обвинение попросило о техническом перерыве, пока назначенный адвокат прибудет в суд. Это должно быть осуществлено в течение двух часов максимум.

По просьбе Шадрина суд дал время на конфиденциальное общение его с Савченко.

Депутат после объявления перерыва воскликнула, что ей сил хватает, что говорить громко и без микрофона. "Воля будет и у меня, и у Украины", – сказала она сторонникам.

"Если вам адвоката выбирает сторона обвинения, то можно поверить, что вас защитят, это точно", – прокомментировала Савченко иронично.

Алена Рощенко, УП
Темы: Савченко Надежда суд
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