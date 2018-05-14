Савченко попросил бесплатного адвоката

Депутат Надежда Савченко просит предоставить ей государственного адвоката



Об этом она заявила в Шевченковском райсуде Киева, который рассматривает вопрос продления меры пресечения для депутата.



В суде сообщили, что поступило 4 заявления от Савченко от 11 мая об отказе от адвокатов Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина.



Савченко объяснила: "Я написала в пятницу все эти отказы, но передать следователю смогла только сегодня утром, потому что почта в тюрьме работает в определенные рабочие дни".



"Я не олигарх и не из богатой семьи – я не могу себе позволить платных адвокатов", – сказала она.



"Мне очень непонятно слышать публичные заявления адвокатов, что они разрывают со мной сотрудничество из-за некорректного поведения моей сестры. Я считаю, что адвокаты не имеют права настраивать своих подзащитных против их родственников", – добавила Савченко.



"Если такое будет повторяться, мне придется писать в союз адвокатов, адвокатскую палату, чтобы таких адвокатов лишили лицензии. Несмотря на слабую процессуальную работу, они имеют право делать такие заявления", – заявила она.



"Поэтому я разрываю сотрудничество со всеми адвокатами и прошу предоставить мне ... Я готова защищаться сама – но понимаю, что по закону вы должны мне предоставить бесплатного адвоката", – сказала депутат.

Савченко подтвердила, что отказывается и от услуг Александра Шадрина.



В региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи уже обратились о предоставлении защитника для Савченко.



Обвинение попросило о техническом перерыве, пока назначенный адвокат прибудет в суд. Это должно быть осуществлено в течение двух часов максимум.



По просьбе Шадрина суд дал время на конфиденциальное общение его с Савченко.



Депутат после объявления перерыва воскликнула, что ей сил хватает, что говорить громко и без микрофона. "Воля будет и у меня, и у Украины", – сказала она сторонникам.



"Если вам адвоката выбирает сторона обвинения, то можно поверить, что вас защитят, это точно", – прокомментировала Савченко иронично.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.



Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.



Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.



23 марта Шевченковский райсуд Киева решил взять Савченко под стражу до 20 мая. Имущество Савченко суд позже отказался арестовать.



Нардеп в СИЗО объявила голодовку. По состоянию на 11 мая она, по словам сестры Веры, потеряла 17 килограммов веса.



Савченко уже прошла судебно-психологическую экспертизу, в частности, с использованием полиграфа ("детектора лжи").

Фигуранта дела Савченко Владимира Рубана, который руководит Центром освобождения пленных "Офицерский корпус", боевики ОРДО включили в списки для обмена пленными. Его задержали 8 марта на КПВВ с арсеналом оружия.

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