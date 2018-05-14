Савченко попросил бесплатного адвоката

Депутат Надежда Савченко просит предоставить ей государственного адвоката



Об этом она заявила в Шевченковском райсуде Киева, который рассматривает вопрос продления меры пресечения для депутата.



В суде сообщили, что поступило 4 заявления от Савченко от 11 мая об отказе от адвокатов Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина.



Савченко объяснила: "Я написала в пятницу все эти отказы, но передать следователю смогла только сегодня утром, потому что почта в тюрьме работает в определенные рабочие дни".



"Я не олигарх и не из богатой семьи – я не могу себе позволить платных адвокатов", – сказала она.



"Мне очень непонятно слышать публичные заявления адвокатов, что они разрывают со мной сотрудничество из-за некорректного поведения моей сестры. Я считаю, что адвокаты не имеют права настраивать своих подзащитных против их родственников", – добавила Савченко.



"Если такое будет повторяться, мне придется писать в союз адвокатов, адвокатскую палату, чтобы таких адвокатов лишили лицензии. Несмотря на слабую процессуальную работу, они имеют право делать такие заявления", – заявила она.



"Поэтому я разрываю сотрудничество со всеми адвокатами и прошу предоставить мне ... Я готова защищаться сама – но понимаю, что по закону вы должны мне предоставить бесплатного адвоката", – сказала депутат.

Савченко подтвердила, что отказывается и от услуг Шадрина.



В региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи уже обратились о предоставлении защитника для Савченко.



Обвинение попросило о техническом перерыве, пока назначенный адвокат прибудет в суд. Это должно быть осуществлено в течение двух часов максимум.



По просьбе Шадрина суд дал время на конфиденциальное общение его с Савченко.



Депутат после объявления перерыва воскликнула, что ей сил хватает, что говорить громко и без микрофона. "Воля будет и у меня, и у Украины", – сказала она сторонникам.



"Если вам адвоката выбирает сторона обвинения, то можно поверить, что вас защитят, это точно", – прокомментировала Савченко иронично.