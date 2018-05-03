ДТП в Кривом Роге: подозреваемого водителя перевели из больницы в СИЗО

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Четверг, 3 мая 2018, 12:02

В Кривом Роге водителя, подозреваемого в совершении ДТП, перевели из больницы в СИЗО.

Об этом сообщают в Криворожском отделении полиции, передает "Радио Свобода".

По данным правоохранителей, водитель был в больнице под наблюдением конвоя из-за плохого самочувствия.

По решению суда, он будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Тогда столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Позже число погибших возросло до 9 человек, а потом до 10, еще позже до 11.

Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Водителю Mazda избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Сейчас подозреваемый в связи с состоянием здоровья находится в больнице Кривого Рога под конвоем.

Темы: Кривой Рог ДТП СИЗО
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