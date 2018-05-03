ДТП в Кривом Роге: подозреваемого водителя перевели из больницы в СИЗО
В Кривом Роге водителя, подозреваемого в совершении ДТП, перевели из больницы в СИЗО.
Об этом сообщают в Криворожском отделении полиции, передает "Радио Свобода".
По данным правоохранителей, водитель был в больнице под наблюдением конвоя из-за плохого самочувствия.
По решению суда, он будет находиться под стражей в течение двух месяцев.
Утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.
Тогда столкнулись автомобиль Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".
Позже число погибших возросло до 9 человек, а потом до 10, еще позже до 11.
Все погибшие находились в маршрутке. Они работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".
Сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.
Водителю Mazda избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.
Сейчас подозреваемый в связи с состоянием здоровья находится в больнице Кривого Рога под конвоем.