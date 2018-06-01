Дело Бабченко: В партии "Розумна сила" говорят, что не работают на Путина

В партии "Розумна сила" удивились заявлениям подозреваемого в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа о финансировании политсилы частным фондом российского президента Владимира Путина и обвинили власть в провокации.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

"Официально заявляем: вся изложенная информация о политической партии "Розумна сила" в заявлении Бориса Германа не имеет под собой никаких оснований, является фейком, смешной попыткой навесить на новую партию ярлык "агентов Кремля"", - говорится в сообщении.

Там отметили, что руководители политсилы не имеют контактов с так называемыми "фондами Путина", не имели понятия о заказе на убийство Бабченко, и никогда не сотрудничали с политиком Сергеем Пашинским, про которого также упоминал Герман.

В партии добавили, что возможно, именно он и является основной целью спецоперации СБУ и контрразведки, и будут рады, если "его выведут на чистую воду".

"За инсценировкой убийства до недавнего времени мало кому известного журналиста Аркадия Бабченко политическая партия "Розумна сила", как и все украинцы, наблюдала с удивлением, жалея о том, что наша страна с подачи украинских спецслужб снова резонирует на весь мир постановочными цирковыми шоу", - говорится в сообщении.

"Тем более вызывает удивление упоминание "Разумной силы" в бессмысленных, явно заказных, заявлениях какого-то Бориса Германа - подозреваемого в организации "убийства" Бабченко", - добавили в политсиле.

Там сетуют на то, что подобные заявления подняли "большую волну" вокруг партии и удивились тому, что ее название фигурирует рядом с фамилией Бабченко в СМИ, намекая на заказной характер подобных публикаций.

"Если шла разработка СБУ, то почему мы, политическая партия "Розумна сила", узнали о своей якобы причастности вчера вечером со СМИ? Официально заявляем, что к нам никаких официальных запросов и вообще оперативно-следственных мероприятий не применялось", - говорится в заявлении.

То, что упоминания о партии появилась в СМИ именно сейчас, в политсиле связывают с тем, что в данный момент активно проходит регистрация партийных организаций "Разумной силы" на местах и ​​получают "колоссальную поддержку" людей, что якобы вызывает раздражение властей.

"Мы действуем строго в рамках действующего законодательства, но власть понимает свою проигрышную позицию и снова действует против нас методом провокаций и фальсификаций. "Разумной силе" к этому не привыкать: админресурс не теряет бдительности, постоянно поливая нашу партию грязью. Охота на ведьм, там, где их нет, продолжается", - заявили в партии.

Там заявили, что требуют опровергнуть в СМИ "грязные провокации" и собираются отстаивать свою правоту в судах.

в свою очередь Сергей Пашинский в Facebook поздравил "друзей из СБУ" с проведением прекрасной операции и с получением в первом же судебном заседании доказательств причастности России.

"Никогда не сомневался, что мы победим Россию в этой войне. А вчера получил дополнительный аргумент, который окончательно укрепил меня в этой вере. Потому что дебилы... ", - написал политик.

"Огромная и дорогая машина ФСБ даже не может придумать для своих арестованных агентов ничего кроме: "Я работал на украинскую контрразведку"", - добавил он.

Пашинский процитировал заявления депутата Надежды Савченко и саркастически добавил, что "это не террористы, а какие-то дружинники".

Ранее, Борис Герман, подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой и проявлял российских агентов и влияние.

По его словам, существует так называемый частный фонд Путина, который отвечает за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину.

Герман также рассказал, что им было обнаружено много путей доставки денег из России в Украину.

В частности, он добавил, что многие политические деятели и партии пользуются этими деньгами.

"Были обнаружены, например, партия "Розумна сила", которая финансируется этим фондом, частным фондом Путина. В окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этими людьми и я не знаю, сам ли Пашинский не финансируется этими людьми. Это надо выяснять", - добавил Герман.

Ранее следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко. Суд арестовал Германа на 2 месяца.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Читайте также: Все об "убийстве" Аркадия Бабченко и Бабченко жив!

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.