Порошенко об "убийстве" Бабченко: Такие методы допустимы для защиты журналистов

Президент Петр Порошенко заявил, что такие методы, как инсценировка убийства, вполне допустимы, чтобы защитить журналистов и свободу прессы.

Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию "El Pais".

Перед этим журналист спросил у него, действительно ли необходимо было организовывать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, ведь после этого последовало много критики.

"Вы бы предпочли, чтобы российские спецслужбы убили этого журналиста? Цель его убийства состояла в дестабилизации Украины. Доказать, что украинские власти не могут контролировать ситуацию внутри своей страны", - сказал Порошенко.

По его словам, украинские спецслужбы раскрыли это покушение и продемонстрировали, что они ведут борьбу с агрессором.

Он добавил, что был арестован организатор планируемого убийства и в ближайшем будущем правоохранители предоставят информацию о том, кто финансировал покушение на Бабченко, кто отдавал приказы, кто давал списки журналистов, которых необходимо убить в будущем.

"Если мы хотим защитить свободу прессы, если мы хотим защитить журналистов, мы должны использовать такие методы. Во всяком случае, этот приказ не был отдан президентом, его отдал Генпрокурор", - сказал Порошенко

Он добавил, что поддерживает такие методы спецслужб, если они защищают и спасают жизни журналистам.

Также автор интервью уточнил, что в списке потенциальных жертв значится 30 лиц, как из Украины, так из ЕС. Сообщили ли данные о них руководству тех стран, где также планировались убийства.

Порошенко ответил, что не он лично, но спецслужбы на своем уровне сотрудничают друг с другом.

Он добавил, что не хочет вмешивать политику в расследование этого покушения на убийство и отметил, что спецслужбы Украины и ЕС близко сотрудничают между собой и это "испытание доверием".

Как сообщалось, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ" раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

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