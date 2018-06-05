Суд оставил под домашним арестом одного из нападавших на Найем

Апелляционный суд Киева не изменил меру пресечения Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу, одному из нападавших на народного депутата Мустафу Найема.

Об этом в Facebook сообщил брат нардепа, юрист Маси Найем.

Он отметил, что суд постановил "оставить без изменений решение Шевченковского районного суда города Киева, согласно которому подозреваемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".

Маси Найем также добавил, что во время заседания Саитов сообщил, что его отчислили из ВУЗа.

"О причинах, по которым его отчислили, у подозреваемого информации нет", – написал брат нардепа.

Кроме того, в комментариях во время трансляции заседания, Маси Найем писал, что Саитов родился в Киеве, "украинского не понимает" и является гражданином РФ.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

Также полиция ищет водителя БМВ (это пятый человек, которого зафиксировали камеры): он не участвовал в конфликте, но может дать показания.

2 мая Шевченковский райсуд избрал для Ахмеда Абубакаровича Саитова ночной домашний арест как меру пресечения, а для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова – круглосуточный домашний арест.

3 мая третьего из задержанных – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли под стражу, а избрали ему ночной домашний арест.

При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал, Магомеда-Амина Саитова.

Суд его заочно арестовал до 1 июля. Но суд в Баку отпустил Магомеда-Амина Саитова под личное обязательство.

Украинская сторона направила запрос на экстрадицию Саитова. Однако в ГПУ заявляют, что процесс экстрадиции может длиться несколько месяцев.

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