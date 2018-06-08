Омбудсмен просит у россиян увидеться с Велиляев и Сущенко

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к советнику российского президента с просьбой организовать ее визит в двух украинских политзаключенных.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека.

"В телефонном разговоре омбудсмен Людмила Денисова обратилась к советнику президента РФ, председателю совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаила Федотова с просьбой способствовать ее визиту к украинцам Роману Сущенко и Ресуля Велиляева, содержащихся в России", - говорится в сообщении.

Также Денисова рассказала Федотову, что 6 июня посетила в СИЗО главного редактора агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

По ее словам, Вышинский не жаловался ни на условия содержания, ни на нарушение его права на защиту.

"Условия содержания Вышинского соответствуют нормам. В его камере есть душ и туалет. Я получила подтверждение, что он действительно хочет отказаться от украинского гражданства. Порядок лишения гражданства ему объяснили", - сказала она.

Напомним, руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в государственной измене. 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на 2 месяца.

Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой. По мнению Вышинского, выход из украинского гражданства может помочь ему стать претендентом для обмена заложниками, но Вышинский не может выйти из украинского гражданства, поскольку законодательство Украины не предусматривает такой процедуры.

Также Денисова сказала, что проверила условия содержания и гражданки Елены Юревич (Одновол), которая подозревается в государственной измене по ч.1 ст. 111 УК.

"Она находится в палате, где есть душ и туалет, жалоб на состояние здоровья от нее не получили. Она постоянно находится под наблюдением врачей. Право на защиту также не нарушается. Елена получает почтовые посылки и передачи", - отметила омбудсмен.

Предприниматель Велиляев находится в московской тюрьме "Лефортово". ФСБ РФ обвиняет его "в деятельности по финансированию террористических и экстремистских организаций".

27 апреля глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что двух задержанных крымских татар Ресуля Велиляева и Али Бариевая после обысков вывезли из оккупированного Россией полуострова.

4 июня Московский городской суд признал виновным в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

Суд назначил Сущенко наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Сущенко не был журналистом, так как при въезде в Россию не указывал, что будет заниматься информационной работой.

7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".