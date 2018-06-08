Омбудсмен просить у росіян побачитися з Веліляєвим і Сущенком

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулась до радника російського президента з проханням організувати її візит до двох українських політв’язнів.

Про це повідомляє прес-служба уповноваженої з прав людини.

"У телефонній розмові Омбудсмен Людмил Денісова звернулась до радника ррезидента РФ, голови ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при ррезиденті РФ Михайла Федотова з проханням сприяти її візиту до українців Романа Сущенка та Ресуля Веліляєва, які утримуються у Росії", - йдеться у повідомленні.

Також Денісова розповіла Федотову, що 6 червня відвідала у СІЗО головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

За її словами, Вишинський не скаржився ні на умови тримання, ні на порушення його права на захист.

"Умови тримання Вишинського відповідають нормам. В його камері є душ та туалет. Я отримала підтвердження, що він насправді бажає відмовитись від українського громадянства. Порядок позбавлення громадянства йому пояснили", - сказала вона.

Нагадаємо, керівнику "РИА Новости Украина" було оголошено про підозру у державній зраді. 17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

Вишинський також заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом. На думку Вишинського, вихід з українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками, але Вишинський не може вийти з українського громадянства, оскільки законодавство України не передбачає такої процедури.

Також Денісова сказала, що перевірила умови тримання і громадянки Олени Юревич (Одновол), яка підозрюється у державній зраді за ч.1 ст. 111 ККУ.

"Вона знаходиться у палаті, де є душ та туалет, скарг на стан здоров’я від неї не отримали. Вона постійно находиться під наглядом лікарів. Право на захист також не порушується. Олена отримує поштові посилки та передачі", - зазначила омбудсмен.

Підприємець Веліляєв перебуває в московській в'язниці "Лефортово". ФСБ РФ звинувачує його "у діяльності щодо фінансування терористичних і екстремістських організацій".

27 квітня глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що двох затриманих кримських татар Ресуля Веліляєва і Алі Барієва після обшуків вивезли з окупованого Росією півострова.

4 червня Московський міський суд визнав винним в шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка.

Суд призначив Сущенку покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що Сущенко не був журналістом, тому що при в'їзді в Росію не вказував, що буде займатися інформаційною роботою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".