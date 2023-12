Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что Украина устроила провокацию в Азовском море ради военного положения.

Он уверенно написал в Facebook, что введение военного положения в Украине – это "не следствие, а причина".

"Ради этого и затевалась вся провокация в Азовском море. Была надежда, конечно, на нечто большее, но в данной ситуации Киеву сойдет и так", – утверждает российский политик.

По утверждению Косачева, "позорная пиратско-пиаровская акция" нужна была для "громкого начала предвыборной кампании (Петра) Порошенко", выведения украинской темы в мировые "топы" и международного осуждения России.

Он съязвил: "У киевских властей, по сути, не оставалось выбора. С тех пор как "агрессор" так и не явился на войну, для Украины остался единственный "модус операнди" – любой ценой провоцировать на ответные действия, на которые будет просто невозможно не реагировать. Что и произошло".

Косачев подчеркнул, что если Верховная Рада поддержит введение военного положения на 60 дней с возможностью продления, то предвыборная кампания остановится, а протесты против властей будут запрещены.

"Второй сценария: после сбора "пиар-сливок" с инцидента военное положение благополучно отменят", – заявил он и добавил, что нормализация обстановки "зависит не от реальной обстановки в Азовском море, а от того, сколь длительным будет политический и медийный эффект от этой провокации".

"На обстановку в наших отношениях (Москвы с Киевом – ред.) ни один из сценариев никак не повлияет, хуже и так некуда. Хотя, как видим, Киев регулярно пытается "постучать снизу", – заявил Косачев.

"Внутри страны градус русофобии так или иначе разгонят до вспенивания. Уже был подожжен автомобиль с дипломатическими номерными знаками в Киеве, а ранее как по команде у здания посольства России в Киеве радикалы устроили митинг и бросили дымовые шашки на нашу – то есть в нормальных государствах защищаемую дипиммунитетом – территорию", – добавил он.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер удивился тому, что Россия обвиняет Украину в провокации в Азовском море, хотя сама захватила украинские корабли, которые мирно следовали в свои порты через Керченский пролив.

Russia rams Ukrainian vessel peacefully traveling toward a Ukrainian port. Russia seizes ships and crew and then accuses Ukraine of provocation???