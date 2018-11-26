Голова комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що Україна влаштувала провокацію в Азовському морі заради воєнного стану.

Він упевнено написав у Facebook, що запровадження воєнного стану в Україні – це "не наслідок, а причина".

"Заради цього і затівалася вся провокація в Азовському морі. Була надія, звісно, на щось більше, але в даній ситуації Києву зійде і так", – стверджує російський політик.

За твердженням Косачова, "ганебна піратсько-піарівська акція" потрібна була для "гучного початку передвиборної кампанії (Петра) Порошенка", виведення української теми в світові "топи" і міжнародного осуду Росії.

Він в'їдливо додав: "У київської влади, по суті, не залишалося вибору. З тих пір як "агресор" так і не з'явився на війну, для України залишився єдиний "модус операнді" – за всяку ціну провокувати на дії у відповідь, на які буде просто неможливо не реагувати. Що і сталося".

Косачев наголосив, що якщо Верховна Рада підтримає введення воєнного стану на 60 днів із можливістю продовження, то передвиборна кампанія зупиниться, а протести проти влади буде заборонено.

"Другий сценарій: після збору "піар-вершків" із інциденту військовий стан благополучно скасують", – заявив він і додав, що нормалізація ситуації "залежить не від реальної обстановки в Азовському морі, а від того, наскільки тривалим буде політичний і медійний ефект від цієї провокації".

"На обстановку в наших відносинах (Москви з Києвом – ред.) жоден зі сценаріїв ніяк не вплине, гірше і так нікуди. Хоча, як бачимо, Київ регулярно намагається "постукати знизу", – заявив Косачов.

"Усередині країни градус русофобії так чи інакше розженуть до спінювання. Вже було підпалено автомобіль із дипломатичними номерними знаками в Києві, а раніше як за командою біля будівлі посольства Росії в Києві радикали влаштували мітинг і кинули димові шашки на нашу – тобто в нормальних державах захищену дипімунітетом – територію", – додав він.

Раніше спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер висловив здивування тим, що Росія звинувачує Україну в провокації в Азовському морі, хоча сама захопила українські кораблі, які мирно йшли в свої порти через Керченську протоку.

Russia rams Ukrainian vessel peacefully traveling toward a Ukrainian port. Russia seizes ships and crew and then accuses Ukraine of provocation??? — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) November 26, 2018

25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. За даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків із захоплених кораблів Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду на позачерговому засіданні в понеділок розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликає позачергове засідання парламенту на 16:00 26 листопада.

Збройні Сили України приведено в повну бойову готовність.

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