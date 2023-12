Голова комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що Україна влаштувала провокацію в Азовському морі заради воєнного стану.

Він упевнено написав у Facebook, що запровадження воєнного стану в Україні – це "не наслідок, а причина".

"Заради цього і затівалася вся провокація в Азовському морі. Була надія, звісно, на щось більше, але в даній ситуації Києву зійде і так", – стверджує російський політик.

За твердженням Косачова, "ганебна піратсько-піарівська акція" потрібна була для "гучного початку передвиборної кампанії (Петра) Порошенка", виведення української теми в світові "топи" і міжнародного осуду Росії.

Він в'їдливо додав: "У київської влади, по суті, не залишалося вибору. З тих пір як "агресор" так і не з'явився на війну, для України залишився єдиний "модус операнді" – за всяку ціну провокувати на дії у відповідь, на які буде просто неможливо не реагувати. Що і сталося".

Косачев наголосив, що якщо Верховна Рада підтримає введення воєнного стану на 60 днів із можливістю продовження, то передвиборна кампанія зупиниться, а протести проти влади буде заборонено.

"Другий сценарій: після збору "піар-вершків" із інциденту військовий стан благополучно скасують", – заявив він і додав, що нормалізація ситуації "залежить не від реальної обстановки в Азовському морі, а від того, наскільки тривалим буде політичний і медійний ефект від цієї провокації".

"На обстановку в наших відносинах (Москви з Києвом – ред.) жоден зі сценаріїв ніяк не вплине, гірше і так нікуди. Хоча, як бачимо, Київ регулярно намагається "постукати знизу", – заявив Косачов.

"Усередині країни градус русофобії так чи інакше розженуть до спінювання. Вже було підпалено автомобіль із дипломатичними номерними знаками в Києві, а раніше як за командою біля будівлі посольства Росії в Києві радикали влаштували мітинг і кинули димові шашки на нашу – тобто в нормальних державах захищену дипімунітетом – територію", – додав він.

Раніше спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер висловив здивування тим, що Росія звинувачує Україну в провокації в Азовському морі, хоча сама захопила українські кораблі, які мирно йшли в свої порти через Керченську протоку.

Russia rams Ukrainian vessel peacefully traveling toward a Ukrainian port. Russia seizes ships and crew and then accuses Ukraine of provocation???